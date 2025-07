İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 32. “Bölgesel İstihdam Ofisi” Bakırköy’de açıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi yerleşkesinde açılan ve ilçenin ilk Bölgesel İstihdam Ofisi olan merkez, iş arayan ve işverenleri aynı çatı altında buluşturarak istihdama katkı sağlayacak.

Merkezin açılışına katılan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun projesi olan “Bölgesel İstihdam Ofisi” ile işsizliğe çare olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

İBB’nin 32.sini hayata geçirdiği Bölgesel İstihdam Ofisi, Bakırköy Belediyesi yerleşkesinde düzenlenen törenle açıldı. Bakırköy’de ilki açılan İstihdam Ofisi, iş arayan vatandaşlara danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerinin yanı sıra, işverenlere de uygun adaylara ulaşma imkânı sunacak.

Aynı zamanda merkezdeki mesleki eğitimler, kariyer planlaması ve birebir görüşmelerle aktif iş gücüne katkı sağlanması amaçlanıyor. Bölgesel İstihdam Ofisi’nin açılışına İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, CHP PM üyesi Berkay Gezgin, İBB ve Bakırköy Belediyesi meclis üyelerinin yanı sıra muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışın ardından heyet, ofisi gezerek yürütülecek hizmetler hakkında bilgi aldı.

“GEÇİM SAĞLAMAK, AĞIR BİR YÜK HALİNE GELDİ”

Vatandaşların yaşadığı işsizlik sorununa dikkati çeken Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, konuşmasına şöyle başladı: “Bugün Bakırköyümüzde, her kesimden vatandaşımızın ihtiyacını karşılayacak bir adımı atıyoruz. Her gün sahada karşılaştığımız bir gerçek var: İş bulmak, geçim sağlamak, ayakta kalmak artık insanların tek başına taşıyamayacağı kadar ağır bir yük haline geldi. Gençlerimiz, üniversite mezunlarımız, kadınlar, hatta mesleğinde yıllarını vermiş insanlar bile sistemin dışında kalabiliyor. Mevcut ekonomik koşullar bu yükü her gün daha da ağırlaştırıyor. Gençlerin büyük bir kısmı düzenli bir gelire sahip olamamaktan, işsizlikten yakınıyor. Ve bu gençlerin önemli bir kısmı artık ne eğitimde ne istihdamda. Evde, sessiz, görünmez bir hayata çekilmiş durumdalar. Bu hem gencecik nesiller için, hem onlara emek veren aileleri için çok acı değil mi? Üstelik maaşlarının yetersizliği nedeniyle hayatlarını idame ettirmekte zorlanan emekli vatandaşlarımız da yaşamlarının bu ileri döneminde yeniden iş arıyorlar. Güvencesiz, zorlu koşullarda çalıştıklarını ve iş kazalarına daha da açık duruma geldiklerini görüyoruz.”

“İŞSİZLİĞİ BÜYÜTEN BU DÜZENİ BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ”

İşsizlik sorununa karşı çözüm üretmeye ve vatandaşlara kulak vermeye devam edeceklerinin altını çizen Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “İBB Bakırköy Bölgesel İstihdam Ofisi’nde görüşmeler yapılacak, danışmanlık verilecek, meslek eğitimleri düzenlenecek. Kadınlar için özel programlar, gençler için yol gösterici destekler oluşturulacak. Elbette bir de madalyonun diğer yüzü var; işverenler. Aradığı özelliklere sahip çalışan bulmakta zorluk çeken, tek bir pozisyona gelen yüzlerce başvuruyu değerlendirmekte zorlanan iş verenlerimiz var. Şirketini, ekibini büyütmek isteyen ama doğru ekibi kurmakta zorlanan girişimcilerimiz var. Bu istihdam ofisi onlara da hizmet edecek, Bakırköyümüzün her anlamda büyümesine katkıda bulunacak. Burada başlatılan bu merkez, kimsenin hayata yeniden tutunma çabasının cevapsız kalmadığı bir yer olacak. Bizler günü kurtaran değil, hayatı kuran çözümler üretmeye kararlıyız. Çünkü işsizliği de, umutsuzluğu da büyüten bu düzeni biz birlikte değiştireceğiz. Dayanışmayla, akılla ve kararlılıkla...Bu merkez Bakırköy’e, İstanbul’a, yarınlarını arayan herkese güç versin” diyerek merkezde emeği geçen herkese teşekkür etti.

“İSTİHDAM DESTEĞİMİZ 260 BİNE YAKLAŞTI”

İstanbul’daki İstihdam Ofisleri sayısını, toplam 40’a çıkarmak hedefinde olduklarının altını çizen Aslan, 2 adet Gezici İstihdam Ofisi’nin de her ilçede birer hafta hizmet vermeye devam edeceği bilgisini de paylaşarak, “İstihdam edilmesine destek verdiğimiz kişi sayısı, 260 bine yaklaştı. 260 bin kişinin evine ekmek götürmesine destek olmak demek, aileleriyle birlikte neredeyse 1 milyon kişinin hayatına dokunmak demektir. Buna vesile olmanın gururu ve mutluluğu, bizim için paha biçilmez bir değerdir. Bu zor günleri dayanışmamızla, birliğimizle ve beraberliğimizle aşmaya, devam edeceğiz. İstihdam ofisi açmaya da devam edeceğiz. 39 ilçemizde 40 İstihdam Ofisi’ne ulaşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.