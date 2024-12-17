İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yerel belediye 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası kapsamında bünyesindeki Gündüz Çocuk Bakımevlerinde etkinlik düzenledi. Çocukların yöresel ürünleri yakından tanıyıp her birini temsil ettiği etkinlikte renkli anlar yaşandı.İSTANBUL (İGFA) - Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" dolayısıyla Bakırköy Belediyesi Yuvamız Bakırköy Gündüz Çocuk Bakımevlerinde renkli etkinlikler gerçekleştirildi.

Nitelikli öğretmenlerin çocuklara Türkiye’nin yöresel ürünlerini anlattığı ve tutumlu olmanın önemini vurguladığı etkinliklerde minikler ürünleri temsili kostümler giydi.

Sınıfların sadece yöresel gıdalarla değil kıyafetlerle de donatıldığı etkinlik, Bakırköylü çocukların okuduğu bilgilendirici şiirler ile gülümseten anlara sahne oldu.