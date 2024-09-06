İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, öğrencilere eğitim yardımı ile emeklilere bir kereye mahsus 5 bin lira pazar desteği yapılmasına karar verdi. Mecliste alınan kararla ilk ve orta okul öğrencilerine 900 lira, lise öğrencilerine ise bin 250 lira aylık yardım yapılacakİSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısının ikinci birleşimi, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu başkanlığında gerçekleşti. Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda geçtiğimiz aylarda yapılan hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başkan Ovalıoğlu, çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti. Meclis toplantısında artan ekonomik zorluklara dikkat çeken Başkan Ovalıoğlu, yeni sosyal yardımların verileceğini açıkladı.

Başkan Ovalıoğlu bu kapsamda ilçede yaşayan ve gerekli kriterleri sağlayan emekli vatandaşlara bir kereye mahsus 5 bin TL pazar desteği yardımında bulunulacağını söyledi. Başkan Ovalıoğlu bir diğer yardımın ise ilk ve orta öğretim ile lisede okuyan öğrencilere yönelik olduğunu ifade etti. Yardımın bir kereye mahsus olmadığını ifade eden Başkan Ovalıoğlu, eğitim-öğretim dönemini kapsayan 8 ay boyunca devam edeceğini belirtti. Yardım miktarının belirlenmesi için meclis üyelerinden komisyon oluşturuldu. Komisyon yaptığı toplantı sonrası ilk ve orta okul öğrencilerine 900 TL, lise öğrencilerine ise 1250 TL yardım yapılmasına karar verdi. Mecliste görüşülen bu maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

BAŞVURULAR İNTERNET SİTESİNDEN

Eğitim Yardımı için başvuru tarihleri 16 Eylül – 4 Ekim 2024 arası olarak belirlenirken, Pazar Desteği için başvuruların 23 Eylül 2024 itibarıyla alınacağı belirtildi. Şartları öğrenmek ve başvurmak isteyen vatandaşlar, Bakırköy Belediyesi’nin www.bakirkoy.bel.tr adresinden bilgi edinecek ve başvurabilecekler.