İstanbul'da tırmandığı ağaçta 3 gündür mahsur kalan “Yumuk” isimli kedi, Bakırköy Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kurtarılan kedi, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği sağlık kontrolleri sonrasında yaşam alanına bırakıldı.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine 3 gündür ağaçta mahsur kalan kediyi kurtardı.

Ataköy 2. Kısım’da site sakinleri tarafından bakılan “Yumuk” isimli kedi, çıktığı yüksek ağaçtan inemeyince bölgede yaşayan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Ancak kedinin bulunduğu noktanın sapa olması nedeniyle sonuç alınamadı. Kedinin bakımını üstlenen Mustafa Nişancalı, sosyal medya üzerinden Bakırköy Belediyesi’ne ulaşarak yardım talebinde bulundu.

Talebin ardından harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaç budama çalışmalarında kullanılan asansörlü araç ile kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan kedi “Yumuk”, Bakırköy Belediyesi Veterinerleri tarafından VetBak aracında sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen “Yumuk”, site içindeki yaşam alanına geri bırakıldı.

“GÜVENDİĞİM DAĞLARA KAR YAĞMADI”

Kedinin kurtarılması için Bakırköy Belediyesi ile iletişime geçen Mustafa Nişancıoğlu, “Yumuk” daha önce evde bakılmış ama sokağa atılmış bir kedi. O yüzden korkak. Biz ilk etapta onu kısırlaştırdık ve buradaki besleme alanımızda besliyorduk. Fakat 3 gün evvel kediyi ağaçta gördük, inemiyordu. Eksik olmasın itfaiyeyi aradık ama konumu sapa olduğundan dolayı yardımcı olamadılar. Sonucunda Bakırköy Belediyesi’nden yardım istedim. Güvendiğim dağlara kar yağmadı. Eksik olmayın, iyi ki varsınız. Bakırköy Belediyesi'yle hangi nedenle olursa olsun iletişime geçtiğim zaman derdime deva buluyorum. Doğru bir seçim yaptığımızı anladım, çok mutluyum” ifadelerini kullandı.