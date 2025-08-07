İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Ataköy 7-8-9-10. Kısım’da vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Mahallelilerin temizlik talebi üzerine belediye ekipleri ertesi gün bölgeye giderek kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Ataköy 7-8-9-10. Kısım’da gerçekleştirdiği saha ziyareti sırasında mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Görüşmede vatandaşların en çok dile getirdiği konulardan biri temizlik oldu. Talepleri doğrudan yerinde dinleyen Başkan Ovalıoğlu, ilgili birimlere talimat verdi.

Saha ziyaretinin ertesi günü, sabah saatlerinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ataköy 7-8-9-10. Kısım genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütüldü.

Osmaniye, Basınköy ve Zuhuratbaba mahallelerinden sonra Ataköy 7-8-9-10. Kısım’da da yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşlar, taleplerinin hızla karşılık bulmasından ve sokaklarının temizliğinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Temizlik seferberliği Bakırköy’ün 15 mahallesinde periyodik olarak sürdürülecek.

Çalışmalar, 40 kişilik ekip; 3 yıkama aracı, 3 süpürge makinesi, 2 damperli araç ve 1 konteyner dezenfekte aracı ile devam edecek.