Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Kandıra’da ikamet eden şehit yakını ve Kıbrıs Gazisi ailelerini evlerinde ziyaret ederek vefa ve şükran duygularını iletti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi, kentimizde ikamet eden şehit yakını ve gazileri ziyaret ederek şükran duygularını sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, 1992 yılında Şırnak’ın Silopi ilçesinde Şehit olan Piyade Er Ergin Olcay’ın ailesi ile Kıbrıs Gazileri İsmail Durmuş ve Sebahattin Özay, Kandıra’daki evlerinde ziyaret edildi.

Ziyaretlerde, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ve Manav Dernekleri Masası Başkanı Nurullah Özer yer aldı.

Ziyaretlerde, İzmit Belediyesinin şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmaları, belediye faaliyetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birlikleri hakkında bilgi verildi. Ziyaret sırasında, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamları iletilerek ailelere Ayyıldız baskılı Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi.