İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun katılımcı demokrasi anlayışıyla vatandaşların sorun ve taleplerini dinlediği mahalle buluşmaları, ilçede gerçekleştirilen çalışmalara yön vermeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, geleceği vatandaşlarla ortak bir akılla inşa ediyor. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği mahalle buluşmalarında vatandaşların dile getirdiği sorunlar bir bir çözüme kavuşturuluyor.

Gelen taleplerin ardından hemen harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye ve Yeşilköy mahallelerinde çökme meydana gelen yollarda asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, Bakırköylülerin sorunlarını çözmek ve taleplerini karşılamak için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini bildirdi.

Mahalle buluşmalarında Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’ndan Yeşilköy İstasyon caddesinde meydana gelen yol çökmesi sorununun çözülmesini talep eden ve bu talebi belediye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde karşılanan Arda Cebe, “Mahalle buluşmaları kapsamında Belediye Başkanımız Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ile bir araya geldik. Kendisine mahallemizdeki yolların asfaltlarında meydana gelen çökme sorunlarından bahsettim. Belediyemiz bu talebime bir gün içinde dönüş sağladı ve bugün itibariyle çalışmalara İstasyon caddesinden başladı. Belediye Başkanımıza ve tüm çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.