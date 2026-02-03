İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin kaynaklarını gençlerin geleceğine yatırım olarak sunmayı sürdürüyor.

İSTANBUL (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla yürütülen destek programları kapsamında Ocak ayında 94 bin 303 kız öğrenciye 'Sen Oku Diye' eğitim desteği çerçevesinde 282 milyon 909 bin lira destek sağladı.

Program, özellikle eğitim hayatına devam etmekte zorlanan öğrencilerin okuldan kopmaması ve geleceğe güvenle bakabilmesi amacıyla sürdürülüyor.

15 BİN 655 ÖĞRENCİYE BESLENME DESTEĞİ

İBB, çocukların eğitim hayatında başarıya ulaşabilmesi için sağlıklı beslenmenin önemini merkeze alan desteklerini de sürdürüyor. Bu kapsamda 15 bin 655 öğrenciye Ocak ayında toplam 31 milyon 310 bin lira beslenme desteği ulaştırıldı.

100 BİN ÜNİVERSİTELİYE 1 MİLYAR LİRALIK EĞİTİM DESTEĞİ

Üniversite öğrencilerine yönelik destek programı kapsamında ise 100 bin öğrenciye verilen 20 bin liralık eğitim desteğinin ilk taksidi olan toplam 1 milyar lira, Ocak ayında gençlerin hesaplarına yatırıldı. Bu destekle öğrencilerin barınma, ulaşım ve eğitim giderlerinin hafifletilmesi hedefleniyor.

KIŞ GÜNÜNDE GENÇLER YALNIZ DEĞİL

İBB, kış aylarında gençlerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için sosyal desteklerini de sürdürüyor. Bu kapsamda 10 bin öğrenciye giysi desteği, 20 bin gence ise ulaşım desteği sağlandı. Böylece gençlerin eğitim hayatlarını kesintisiz sürdürebilmesi amaçlandı.