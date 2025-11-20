Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, vize sınavlarına hazırlanan üniversite öğrencilerini Koza Kütüphane'de ziyaret ederek moral verdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, üniversite öğrencilerinin yoğun geçen vize haftasında onları yalnız bırakmadı. Öğrencilerin sınav dönemlerinde en çok vakit geçirdiği yerlerden biri olan Koza Kütüphane'yi ziyaret eden Başkan Şadi Özdemir, ders çalışan gençlerle bir araya gelerek kolaylıklar diledi.

Başkan Şadi Özdemir'e ziyaretinde; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclis Üyesi Canan Taşer, CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi Hasan Batmaz, CHP Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Berkcan Bora, CHP Nilüfer Gençlik Kolları Başkanı Yiğit Yalçınsoy ve Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti.

Sınav dönemindeki öğrencilerle sohbet eden Başkan Şadi Özdemir, gençlerin sadece Nilüfer'in değil, ülkenin geleceği olduğunu vurguladı. Yaklaşan vize sınavları öncesi öğrencilere başarı dileklerini ileten Başkan Şadi Özdemir, belediye olarak gençlerin hayatını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

'YENİ ETÜT MERKEZLERİ YOLDA'

Ziyarette gençlere yönelik projelerinden de bahseden Başkan Şadi Özdemir, öğrencilerin en büyük ihtiyaçlarından birinin rahat ders çalışma ortamları olduğunu bildiklerini ifade etti. Başkan Şadi Özdemir, 'Gençlerimize, konforlu bir şekilde ders çalışıp sınavlarına hazırlanabilecekleri, nitelikli ve güvenli etüt merkezleri sunmak istiyoruz. Bu konudaki projelerimizi hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM

Öğrencilerin talep, öneri ve şikayetlerini de dinleyen Başkan Şadi Özdemir, çözüm odaklı projeler geliştireceklerini dile getirdi. Öncelikleri arasında gençlerin her zaman önemli bir yer tuttuğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi'nin gençlere yönelik mevcut hizmetleri hakkında da bilgilendirmelerde bulunarak, öğrenci dostu bir anlayışını sürdüreceklerinin altını çizdi.