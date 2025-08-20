İstanbul'da Bakırköy Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe sahillerinde çevre düzeni ve güvenliği için denetimleri arttırdı. Ekipler, kamp alt yapısı bulunmayan ve konaklamanın yasak olduğu sahil kesimlerinde gelişigüzel bir şekilde kurulan çadırları kaldırırken, 67 kişiye toplamda 201 bin TL cezai işlem uyguladı.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi Zabıta ekipleri, yere çöp atan ve çevreyi kirletenlere göz açtırmıyor.

Bakırköy genelinde denetimlerini sürdüren ekipler, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre 67 kişiye toplamda 201 bin TL cezai işlem uyguladı.

SAHİLLERDE ÇADIR DENETİMİ

Bakırköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaz sezonu boyunca Bakırköy sahillerinde artan yoğunluk sebebi ile denetimlerini arttırdı.

Çevre düzeni ve vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sıklaştıran zabıta ekipleri, kamp alt yapısı bulunmayan ve konaklamanın yasak olduğu sahil kesimlerinde gelişigüzel bir şekilde kurulan çadırları kaldırdı.

Vatandaşları ortak kullanım alanlarındaki uygunsuz yerleşimlere karşı uyaran yetkililer, denetimlerin artarak devam edeceğini açıkladı.