Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi’nde 11 hizmet kolunda anlaşma sağlandığını, oransal zamda uzlaşma sağlanamaması nedeniyle tahkim sürecine gidileceğini açıkladı. Memurlara 80 milyar TL’yi aşan kazanımlar sağlandı.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 25 gün süren görüşmelerde, oransal zamda mutabakat sağlanamaması nedeniyle konunun Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınacağını belirten Bakan Işıkhan, “Karar, Hakem Kurulu’na ait olacak” dedi.Işıkhan, görüşmelerin genel oransal zam ve hizmet kolları olmak üzere iki perspektifte yürütüldüğünü ifade etti.

11 hizmet kolunun tamamında anlaşma sağlandığını vurgulayan Bakan Işıkhan, “4 milyondan fazla kamu çalışanı, sendikalarımızla uzlaşma sağladığımız bu süreçte önemli kazanımlar elde etti” dedi.

Anlaşmaya varılan maddeler arasında şef altı genel idari hizmet personeli ve yardımcı hizmetler sınıfı, müdürlere, müdür yardımcılarına, avukatlara, şeflere, mühendis ve mimarlara, jeolog, kimyager, fizikçi, tekniker, teknisyen ve veterಪ, veteriner hekimlere ek ödemeler olduğunu belirten Bakan Işıkhan, "Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği ve akademik personelin eğitim-öğretim ödemelerinde artış, yıllardır çözülemeyen koruyucu giyim yardımı sorununun çözülmesi, bazı fazla mesai saatlerine yüzde 25-35 oranında zam" olduğunu kaydetti.

Bakan Işıkhan, toplamda 80 milyar TL’yi aşan kazanımların hizmet kollarına aktarıldığını belirterek, “Türkiye Yüzyılı’na yakışan bir süreç yürütüyoruz. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” diye konuştu.