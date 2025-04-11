İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nın üçüncü birleşiminde 2024 Yılı Faaliyet Raporu’nun sunumunu gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nın üçüncü birleşimi gerçekleşti. “Huzurlu, Güvenli, Modern” bir Bakırköy için durmadan çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Ovalıoğlu, “Hedefimiz; yalnızca sorun çözen değil, aynı zamanda vizyon üreten bir yerel yönetimi kalıcı kılmak” dedi.

“2024 KENDİ İÇİNDE GÜÇLÜ VE DENGELİ BİR UYGULAMA YILINA DÖNÜŞTÜ”

Stratejik planlarla performansların örtüştüğünün altını çizen Başkan Ovalıoğlu, “Yıl boyunca yürüttüğümüz hizmetler; sağlık, sosyal yardım, çevre, kültür, kadın-çocuk çalışmaları, altyapı gibi birçok alanda bu hedeflerle doğal biçimde örtüştü. Kurumsal sürekliliği korurken, yönetsel yaklaşım farkını sürecin doğasına dahil ettik. Bu sayede 2024, bir plan döneminin son yılı olmasına rağmen kendi içinde güçlü ve dengeli bir uygulama yılına dönüştü” şeklinde konuştu.

HİZMET ÇOK, BÜTÇE DENK

Başkan Ovalıoğlu, mali yönetim konusunda kaynakları en doğru şekilde kullandıklarına dikkati çekerek şunları söyledi: “Yıl boyunca attığımız her mali adımda, yalnızca rakamsal hedefleri değil; hizmetin sürekliliğini, vatandaşın beklentisini ve kurumsal sorumluluğumuzu da dikkate aldık.

Gelir artırıcı uygulamalar, etkin tahsilat süreçleri ve kontrollü harcama politikaları sayesinde, belediyemiz ekonomik dalgalanmalara rağmen mali istikrarını korumuştur. 2024 yılı gelir gerçekleşmeleri, belediyemizin mali disiplin ve tahsilat süreçlerindeki kararlılığını açıkça ortaya koymuştur. Yıl boyunca gösterilen çabayla, toplam tahsilat oranı bütçe ile tahmin edilene oranla yüzde 63 olarak gerçekleşmiş; bir önceki yıla göre tahsilat düzeyinde yüzde 40’lık bir artış sağlanmıştır.

Vergi gelirlerinde yüzde 31 oranında bir artış elde edilmiştir. Belediyenizin mülkiyetinde ve kamu tasarrufunda olmasına rağmen işgalli alanların tespiti ve kullanımına ilişkin bedellerin belediyeye gelir kalemi olarak yansıtılması noktasında üstün gayret gösterilmiş, bu gelir kaleminde yüzde 136 artış oranına ulaşılmıştır. Alınan bağış ve yardımlar kaleminde yüzde 111 oranında bir tahsilat artışı gerçekleşmiştir. Bu durum hem sosyal projelere olan katkının hem de kurumlar arası iş birliğinin güçlendiğini göstermektedir.

Bu artış oranları, mali tahsilatın sadece idari süreçlerle değil; aynı zamanda kararlı takip ve saha çalışmalarıyla desteklendiğinin bir göstergesidir. Sermaye gelirleri tarafında ise, 2023 yılında yapılan taşınmaz satışlarının 2024 yılında yapılmaması nedeniyle bir azalma yaşanmıştır.

Ancak bu azalma, toplam gelir dengesini bozacak düzeyde olmamış; diğer gelir kalemlerindeki artışlarla denge sağlanmıştır. 2024 yılı gelir gerçekleşmeleri; hem planlı mali yönetimin, hem de sahada kurulan güçlü takip sisteminin olumlu sonuçlarını yansıtmaktadır. Yıl sonunda bütçe gider gerçekleşme oranımız yüzde 90 olarak kayıtlara geçmiştir. Bu oran, yalnızca güçlü bir mali yönetimi değil, aynı zamanda planlı ve etkin bir yatırım anlayışını da yansıtmaktadır.”

DAYANIKLI BİR KENT, GÜVENLİ BİR GELECEK

Kentsel planlama ve risk yönetimi çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Ovalıoğlu, “Özellikle riskli yapı oranı yüksek bölgelerimizde detaylı saha analizleri yapılmış, yapı envanteri güncellenmiş, mülkiyet sorunları tespit edilmiştir. Bakırköy Belediyesi, ilçede deprem riski taşıyan yapıların güvenli ve planlı şekilde dönüşümünü desteklemek amacıyla Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi’ni kurmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki olan KİPTAŞ ile 2024 yılı içerisinde bir kentsel dönüşüm iş birliği protokolü imzaladık” şeklinde konuştu.

“AFET TOPLANMA ALANLARI YENİDEN BELİRLENDİ”

Ülkenin deprem gerçeği ile karşı karşıya olduğu bu süreçte göreve gelir gelmez Afet İşleri Müdürlüğü’nü kurduklarını vurgulayan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Belediyemiz personeline yönelik yangın, tahliye, ilk yardım ve afet anı davranışlarına ilişkin kapsamlı eğitimler verildi. Bu eğitimlerin sahaya yansıması için ilçemizdeki okul, bakım evi ve kurumlarda birçok farklı tatbikat ve seminer düzenlendi. Afet Toplanma Alanları yeniden belirlendi, tahliye rotaları güncellendi, acil durum ekipmanları elden geçirildi. İlçe Afet Müdahale Planı gözden geçirildi ve Türkiye Afet Müdahale Planı ile tam uyumlu hâle getirildi” dedi.

BAKIRKÖY’ÜN SOKAKLARI HEM İŞLEVSEL HEM DE ESTETİK HALE GETİRİLDİ

İlçenin en büyük ihtiyaçlarından biri olan fen işleri çalışmalarını anlatan Başkan Ovalıoğlu, “İSKİ Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol kapsamında Zuhuratbaba Mahallesi’nde toplam 1.495 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatını tamamladık. Bu yatırım, yıllardır yağışlarda sorun yaşayan bölgeyi taşkın riskinden kurtarırken, eş zamanlı olarak altyapısı da baştan sona yenilendi. Altyapı iyileştirme faaliyetleri kapsamında parke taşı ve asfalt serimi yapıldı; sokaklarımız hem işlevsel hem de estetik hâle getirildi. Yıl boyunca 3.157 ayrı vatandaş talebi teknik ekiplerimizce değerlendirildi, bunların büyük çoğunluğu sonuçlandırıldı” diye konuştu.

KURUMSAL YAPI GÜVENLİĞİ SAĞLANDI

Afet risklerini azaltma ve kurumsal yapı güvenliğini sağlama hedefiyle yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Ovalıoğlu şöyle konuştu: “Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi, Tarık Akan Konferans Salonu, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi, Osmaniye Misafirhanesi, Türkan Saylan Kız Öğrenci Yurdu, Can Yücel ve Hasan Ali Yücel Gündüz Bakımevi ve Atatürk Yaşam Köyü Kapalı Yüzme Havuzu’nun deprem performans analizleri yapılmış mevcut yapı durumları uzman ekiplerce incelenmiş, binaların olası bir depreme karşı dayanıklılık seviyeleri teknik analizlerle değerlendirilmiştir. Belediyemize bağlı 8 çocuk bakım evinde kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yaptık. Bu müdahalelerle çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve çağdaş koşullarda hizmet almasını sağladık.”

KENDİ KAYNAKLARINDAN ÜRETİM YAPARAK HİZMET SAĞLAYAN BİR BELEDİYE

Belediyenin marangozhanesinde yapılan bakım onarım çalışmalarının yanı sıra üretim de gerçekleştirdiğinin altını çizen Başkan Ovalıoğlu, “Belediyemizin marangozhane ve metal atölyelerinde, 2024 yılı içinde 683 ayrı bakım ve montaj işlemi gerçekleştirildi. Tabelalardan banklara, bayrak direklerinden pergolalara kadar çok sayıda kent elemanı burada üretildi veya onarıldı. Dışa bağımlı olmadan kendi imkânlarımızla hizmet üretmek hem ekonomik hem de hızlı çözüm sunmamızı sağladı” dedi.

BAKIRKÖY KÜLTÜRÜN VE SANATIN MERKEZİ OLDU

Kültür İşleri Müdürlüğü’nün kurulmasının ardından ilçede gerçekleştirilen kültür ve sanat çalışmalarının bilgisini veren Başkan Ovalıoğlu, “6 yetişkin, 1 çocuk oyunu toplam 111 temsil ile sahnelendi ve 8.628 seyirciyle buluştu. 2024 yılı içerisinde, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi kapsamlı bir yenileme sürecinden geçirilmiş ve çağdaş bir görünüme kavuşturulmuştur” diye konuştu.

GENÇLERİN GELECEĞİ EĞİTİM VE SPORLA İNŞA EDİLİYOR

Bakırköy Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün faaliyetlerine tam gaz devam ettiğini vurgulayan Başkan Ovalıoğlu şunları şu bilgileri verdi: “Farklı branşlarda açtığı kurslar ve yıl boyunca düzenlediği turnuvalarla sporun yaygınlaşmasına katkı sağladık. Eğitimde fırsat eşitliğini önemseyen anlayışla, BAKGEM, gençlerimize yönelik ücretsiz eğitim destek hizmetlerini 2024 yılında da sürdürdü.”

VATANDAŞLAR SOSYAL YARDIMLARLA BULUŞTU

Mevcut ülke ekonomisinde vatandaşların yanlarında olmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Ovalıoğlu, “Sosyal yardımlarda, yıl boyunca 500 kişiye Destekkart yardımı, 46 kişiye nakdi destek, 301 öğrenciye eğitim desteği ve 40 kişiye pazar yardımı sağladı. Bu kapsamda 2024 yılında 6.667.250 TL’lik sosyal yardım yapılmıştır. 2024 yılı boyunca günde 1 öğün ve 4 çeşit olmak üzere 23.400 öğün sıcak yemek hizmeti düzenli biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ayrıca 51 cenaze evine ikram desteği verilerek vatandaşlarımızın acılı günlerinde yalnız olmadıkları hissettirildi” dedi.

ÇEVRE DOSTU BELEDİYE

Başkan Ovalıoğlu, göreve geldikten sonra kurduğu İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün çevre dostu çalışmalarına devam ettiğini vurgulayarak, “İlçemiz genelinde tonlarca ambalaj atığı, tekstil atığı, bitkisel atık yağ, elektronik atık ve atık pil toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı” şeklinde konuştu.

HALK SAĞLIĞI İÇİN HİZMETLER ARTIRILDI

Sadece tedavi değil, koruyucu sağlık temelli bir anlayışla yürütülen hizmetlere değinen Başkan Ovalıoğlu, “2024 yılında toplam 19.994 muayene, 2.923 fizik tedavi uygulaması, 1.972 evde sağlık ziyareti, 1.567 psikolog ve 1.442 diyetisyen danışmanlığı hizmeti sunulmuştur. Bu kapsamda 194 ambulans nakil hizmeti gerçekleştirilerek vatandaşlarımızın hastane ulaşımı da güvence altına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

PATİLİ DOSTLARIN YAŞAM ŞARTLARI İYİLEŞTİRİLDİ

Veterinerlik birimi bünyesinde kurulan VetBak mobil veterinerlik aracının ilçeye kazandırılmasının yanı sıra sokak hayvanlarına uygulanan tetkik ve tedavi sayılarını da paylaşan Başkan Ovalıoğlu, “Veterinerlik birimimiz, yıl boyunca sahipsiz hayvanların tedavi, bakım ve rehabilitasyon süreçlerini titizlikle yürütmüştür. Bu kapsamda 1.464 hayvana aşı, 4.449 hayvana muayene ve tedavi, 1.208 kısırlaştırma ve 1.229 mikroçip uygulaması yapılmıştır. Can dostlarımıza yönelik verilen hizmetin kalitesi yükseltilmiş, kentimizde hayvan refahı ile kamu sağlığı arasındaki denge başarıyla sağlanmıştır” dedi.

ŞEHRİN VE HALKIN GÜVENLİĞİ İÇİN DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Güvenli bir Bakırköy için Zabıta ekiplerinin gece gündüz demeden gerçekleştirdiği çalışmalara değinen Başkan Ovalıoğlu, “İşyeri denetimlerinden kaldırım işgallerine, okul çevresi kontrollerinden inşaat alanı denetimlerine kadar geniş bir yelpazede yürütülen bu çalışmalar, yalnızca yasal düzeni sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda halkın güven duygusunu pekiştiren bir etki oluşturmuştur” diyerek sözlerini sunumunu noktaladı.