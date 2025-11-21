Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ve düşük karbonlu ulaşım hedeflerine katkı sunmak amacıyla hazırladığı proje ile önemli bir başarıya imza attı.

BALIKESİR (İGFA) -Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım, Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı etkili koordinasyonunda hazırlanan proje, Türkiye'nin sürdürülebilir ve düşük karbonlu ulaşım hedeflerine katkı sunmak amacıyla geliştirilen 'Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi' çağrısına yapılan başvuru ön değerlendirme aşamasını başarıyla geçmiştir.

Çağrı kapsamında kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve bireylerden gelen çok sayıda başvuru, Çift Kısıtlı Önceliklendirme Yöntemi kullanılarak detaylı bir şekilde analiz edildi.

Bu kapsamda projeler, yatırım kararının varlığı, finansman ihtiyacı, proje olgunluk düzeyi, operasyonel hazırlık, teknik dokümanların tamlığı ve beklenen etki gibi 8 temel kriter üzerinden değerlendirildi.

Gelecek kuşaklara ve çevreye karşı bilinci ön planda tutan farkındalık anlayışı ile Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında; Sorumlu Üretim ve Tüketim, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar gibi hedefleri ile uyum göstermesi de en önemli etkenlerdendir.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi, iklim değişikliği ile mücadele ve yenilikçi şehircilik uygulamalarını destekleyen ulusal ve uluslararası programlara aktif katılım göstermeye devam edecektir.