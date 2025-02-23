İstanbul Bakırköy Belediyesi, kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve ulaşımın aksamaması için gece gündüz kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

İSTANBUL (İGFA) - Yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte Bakırköy Belediyesi tüm birimleriyle harekete geçti. Aylar öncesinden 126 personel, 54 araç ve 600 ton tuz ile hazırlıklarını tamamlayan kışla mücadele ekipleri, ilçe genelinde karın etkisini gösterdiği bölgelerde hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. İBB ile ortaklaşa bir şekilde 7/24 tam kapasite ile gerçekleştirilen kar küreme çalışmaları kapsamında, ana arterlere çıkan tüm yollar açık tutularak ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmasının önüne geçiliyor. Ayrıca ilçenin işlek tüm noktaları vatandaşların ve araçların buzlanma nedeniyle kaymaması için düzenli şekilde tuzlanıyor.

Soğuk kış günlerinde vatandaşlara sıcak çorba ikramı

Bakırköy Belediyesi, soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtmak için sıcak çorba ikramlarını da artırdı. Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan çorba dağıtımları; sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınlarına moral kaynağı oldu. İlçenin yoğun olarak kullanılan bölgelerinde konuşlanan Bakırköy Belediyesi Mobil İkram Aracı ile vatandaşlar sıcak bir çorba molası ile buluşmaya devam ediyor.

Sokak hayvanlarının her daim yanında

Sokak hayvanlarının soğuk havalarda beslenme sorunu yaşamaması için çalışan Bakırköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen besleme noktalarına düzenli şekilde mama ve su takviyesi yapıyor. Gerçekleştirilen mama ve su takviyesinin ardından, veteriner hekimler patili dostların genel sağlık durumlarını da kontrol ediyor.