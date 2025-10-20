İstanbul Aile Hekimliği Derneği, aile hekimlerinin MHRS cetvellerine bilgileri ve onayları olmadan müdahale edildiğini açıklayarak, bu durumun mesleki özerkliğe ve çalışma haklarına saldırı olduğunu öne sürdü.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), aile hekimlerinin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) cetvellerine bilgileri ve onayları olmadan müdahale edildiğini açıklayarak, bu durumun mesleki özerkliğe ve çalışma haklarına saldırı olduğunu belirtti.

İSTAHED konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, aile hekimlerinin çalışma cetvellerine, 'esnek mesai saati', 'sahu eğitimi', 'kurum dışı mesai' ve 'yıllık izin' gibi hekimlerin merkezde bulunmadığı saatlere bile randevu açıldığı vurgulandı. Dernek, aile hekimliğinin sadece poliklinik hizmeti olmadığını belirterek, 'Aşı, bebek-çocuk izlem, gebe-lohusa takibi ve koruyucu sağlık hizmetleri gibi görevlerimiz var. Bunları bırakıp sadece randevulu hastalara poliklinik mi yapalım?' sorusunu yöneltti.

'Cetvele İzinsiz Müdahale Yönetimsel Hata Değil, Saygısızlık'

Açıklamada, hekimlerin çalışma cetvellerine izinsiz müdahalenin hiçbir kurum tarafından yapılamayacağı ifade edilerek, 'Hangi hakla ve hangi akılla hekimin cetveline izinsiz müdahale ediliyor? Bu, yönetimsel bir hata değil, sistematik bir saygısızlıktır.' denildi. İSTAHED, bu durumun randevusuz hastaların kabul edilememesine, aşı ve izlem hizmetlerine yeterli zaman ayrılamamasına ve toplum sağlığı sorunlarına yol açabileceğini belirterek, sorumluluğun Sağlık Bakanlığı'nda olduğunu vurguladı.

Dernek, mesleki onur ve emeği korumak için gerekli hukuki ve idari adımların atılacağını duyururken, 'Aile hekimlerinin çalışma haklarına yapılan bu apaçık saldırıya karşı sessiz kalmayacağız. Gerekli her türlü adımı atacağız.' diyerek kamuoyunu duyarlılığa davet etti.