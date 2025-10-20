Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetleri üzerine 21-22-23 Ekim 2025 tarihlerinde sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak.

ANKARA (İGFA) - Ziyaretler kapsamında Türkiye ile anılan ülkeler arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için çalışmalar yürütülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştireceği temaslarda, bölgesel gelişmeler başta olmak üzere uluslararası meseleler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülüyor. Görüşmelerde ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda iş birliğini güçlendirecek adımların ele alınması bekleniyor.

Ziyaretler vesilesiyle Türkiye ile Kuveyt, Katar ve Umman arasında ikili ilişkilerin ahdi zemininin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması da planlanıyor.

