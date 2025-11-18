2025 yılının üçüncü çeyreğinde işsizlik 26 bin kişi azalırken oran değişmedi. İstihdam 65 bin kişi artarken, genç işsizlik oranı ise yüzde 15,3'e geriledi. Fiili haftalık çalışma süresi bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat artarak 42,5 saat oldu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 3. çeyrek işgücü istatistiklerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı önceki çeyrekle aynı seviyede kalarak yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 26 bin kişi azalarak 3 milyon 10 bin kişiye indi. İşsizlik erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda yüzde 11,2 olarak hesaplandı.

İSTİHDAM 65 BİN KİŞİ ARTTI

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 558 bin kişiye yükseldi. Oran değişmeyerek yüzde 49,0 seviyesinde kaldı. İstihdam oranı erkeklerde yüzde 66,2, kadınlarda yüzde 32,1 oldu. İşgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 53,5 olarak kaydedildi. Toplam işgücü 39 bin kişi artışla 35 milyon 568 bin kişiye ulaştı.

GENÇ İŞSİZLİKTE DÜŞÜŞ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 0,5 puanlık gerileme ile yüzde 15,3 oldu. Genç erkeklerde işsizlik yüzde 11,7, genç kadınlarda yüzde 21,8 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamda tarımda 13 bin, inşaatta 40 bin, hizmet sektöründe 159 bin kişilik artış yaşandı. Sanayi sektöründe ise 147 bin kişilik düşüş görüldü.

İstihdamın sektörel dağılımında ise; tarım yüzde 14,0, sanayi yüzde 19,8, inşaat yüzde 7,0, hizmet yüzde 59,3 oldu.

Fiili haftalık çalışma süresi bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat artarak 42,5 saat olurken, atıl işgücü oranında dikkat çekici düşüş gözlendi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2,6 puanlık azalışla yüzde 29,4 seviyesine geriledi.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,9, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise yüzde 20,3 olarak açıklandı.