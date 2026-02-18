Reklam Kurulu, yasa dışı bahis reklamı yapan 11 sosyal medya hesabına erişim engeli getirirken, e-ticaret sitelerinde mevzuata aykırı bıçak tanıtımı yapan 7 platforma durdurma cezası ile birlikte toplam 7,5 milyon TL'yi aşkın idari para ceza kesti.

ANKARA (İGFA) -Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, 12 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirdiği 366 sayılı toplantısında toplum güvenliği ve tüketici haklarını ilgilendiren önemli kararlar aldı. Toplantının ana gündem maddelerini yasa dışı bahis ve kumar reklamları ile e-ticaret platformlarında yer alan bıçak tanıtımları oluşturdu.

11 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Kurul, yaptıkları incelemeler sonucunda yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptığı ve tüketicileri bu sitelere yönlendirdiği belirlenen yüksek takipçili 11 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli uygulanmasına karar verdi. Ayrıca, söz konusu hesapların sahipleri ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli süreçlerin başlatılması için ilgili kurumlara başvuru yapılacağı bildirildi.

7 E-TİCARET PLATFORMUNA 7,6 MİLYON TL CEZA

Yapılan resen incelemelerde; ülkede bulundurulması ya da üretimi yasak olan veya taşınması belirli kurallara tabi bulunan bazı bıçakların e-ticaret platformları üzerinden kolaylıkla temin edilebildiği tespit edildi. Tanıtım ve satış süreçlerinde gerekli güvenlik önlemlerinin gözetilmediği, kamu güvenliği açısından risk oluşturabilecek içeriklerin yer aldığı değerlendirildi. Bu kapsamda, mevzuata aykırı tanıtım yaptığı belirlenen 7 e-ticaret platformuna durdurma cezası verilmesiyle birlikte toplam 7 milyon 585 bin 942 TL idari para cezası uygulanmasına hükmedildi.

Bakanlık, tüketicilerin korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin mücadele edilmesi ve özellikle gençlerin zararlı içeriklerden uzak tutulması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.