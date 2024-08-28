İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinde başladığı Filistinlilere yönelik soykırım politikasını aylardır sürdürüyor.BURSA (İGFA) - 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail tarafından Filistinlilere yönelik başlatılan katliam sürüyor. Geçtiğimiz 11 ay boyunca İsrail saldırıların 40 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybederken 100 binin üzerinde Filistinli de yaralandı. Ölü ve yaralıların yarısından fazlasını çocukların oluşturduğu katliamlarda bir milyonun üzerinde Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Masum Filistinler’e yönelik İsrail tarafından sürdürülen soykırım ve katliamlar hakkında Herkes Duysun’a konuşan Filistinli Aktivist Musa Hicazi, “Katliamın bir yaşını doldurmasına bir buçuk ay bile kalmadı. Yani neredeyse bir yıldır Filistin’de masum insanlar işgalci İsrail tarafından öldürülüyor, evlerinden ediliyor.” dedi.

“TESLİM OLMAK YOK”

Filistinlerin durmaları için tek çarenin, tüm dünyanın Filistin’in varlığını, bağımsızlığını ve İsrail’in işgalciliğini kabul etmesi gerektiğinin altını çizen Hicazi, “Buralar zaten bizimdi. Geldiler ve bizi evlerimizden kovmaya, çocuklarımızı öldürmeye başladılar. Yalnız başımıza kalınca mücadele edecek ekipmanı ve orduyu da bulamadık. Uzun yıllardır Filistin devleti zaten fiilen yok. Ne yapıyorsa halk kendi imkanları ile yapıyor. O halkın adı bugün Hamas. Ve Hamas, Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelesini sürdürecek. Teslim olmak yok.”