İsrail'in Tahran'ın göbeğinde Hamas lideri İsmail Haniye'ye düzenlediği suikast sonrası taşlar yerinden oynadı. Hamas'ta liderlik koltuğuna Yahya Sinwar geçti. Peki bu durum İsrail'in işine geldi mi?BURSA (İGFA) - İsrail'in Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'ye düzenlediği suikast sonrası Orta Doğu'da dengeler bir kez daha ciddi şekilde değişmiş oldu. İsrail bu suikast ile hedefinde olan bir ismi daha devre dışı bıraktı ancak bu durum Hamas'ta da ciddi değişimlere yol açtı. Askeri kanat lideri Yahya Sinwar, siyasi liderliği de ele aldı. İsrail'de oldukça çekinilen ve korku kaynağı olan Yahya Sinwar'ı, dolaylı olarak lider haline getiren İsrail, rüzgar ekip fırtına biçmiş olabilir. Netanyahu'nun bu suikast ile hedefine ulaşıp ulaşmadığını Dış Politika Uzmanı Dr. Barış Adıbelli Herkes Duysun için yorumladı.

NETANYAHU'NUN HANİYE SUİKASTI TERS TEPTİ

İsrail lideri Netanyahu'nun Hamas lideri Haniye'ye düzenlediği suikast sonucu çıkan neticeden pişman olmuş olabileceğini ifade eden Dr. Barış Adıbelli, "Netanyahu bu suikast ile birlikte Yahya Sinwar'ın önünü açtı. Hamas'ın tüm kontrolü Sinwar'ın eline geçmiş oldu. Halbuki İsrail'in amacı Yahya Sinwar'ı ortadan kaldırıp Hamas'tan koparmaktı. Bu suikast tam tersi bir netice verdi. Yahya Sinwar Hamas’ın hem siyasi hem askeri tabanını ele geçirdi." dedi.

HAMAS, SİNWAR'I SEÇEREK İDDİALI BİR ADIM ATTI

Hamas'ın bu seçim ile İsrail'den intikam almış olduğunu ifade eden Dr. Barış Adıbelli, "Hamas çok akıllı bir seçim yaptı. Bu seçimle önemli bir mesaj verilmiş oldu. Ancak şunu atlamamak gerekiyor ki Hamas'ta kolektif bir liderlik vardır. Tek lidere mutlak bağlı bir Hamas yok. Hamas iddialı ve cesur bir karar aldı Sinwar'ı seçerek. Ancak bu seçimi yaptıklarına göre ateşkes ve esir takası gibi başlıkların gündeme gelmeyeceği riskini de göze almış olmaları gerekiyor.

YAHYA SİNWAR İSRAİL'İ ÇOK İYİ TANIYOR

Yahya Sinwar'ın sıradan bir isim olmadığını ve Hamas tarihinde önemli bir yeri olduğunu ifade eden Dr. Barış Adıbelli, "Yahya Sinwar sıradan bir isim değil. 21 yıl İsrail hapishanelerinde hapis yattı. Diğer liderlerden farklı bir profili var. Hapis olduğu yıllarda İbraniceyi akıcı bir şekilde öğreniyor. 20 küsur yılda İsrail'in Hamas'a ve Filistin'e bakışını çok iyi bir şekilde okuyor. Sinwar'ın İsrail'in tezlerini İsraillilerden daha iyi bildiği söyleniyor." dedi.

SİNWAR EFSANELEŞMİŞ BİR FİGÜR HALİNE GELDİ

Yahya Sinwar'ın "hayalet" lakabına uygun olarak hareket ettiğini ifade eden Dr. Barış Adıbelli, "Sinwar'ın lakabı 'hayalet'. Kendisi şu anda ortada yok. Ancak bu zamana kadar gerçekleşen direnişin ardında da bir ismin olması gerekiyor. Bu isim de şu anda Yahya Sinwar. Kriz anları ve zor anlar toplumda efsanelerin çıkmasına neden oluyor. Karizmatik liderler de böyle dönemlerde ortaya çıkıyor. Yahya Sinwar'ın ismi bile İsrail'de yüreklere korku salmaya yetiyor." dedi.