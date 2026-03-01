Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Şubat ayı değerlendirme toplantısında belediyenin mali durumu, tarihi yapılar, BUSKİ'nin projeleri ve su yönetimi konularında kapsamlı bilgiler verdi. Bozbey, belediyenin SGK ve vergi borçlarının tamamen kapatıldığını açıkladı.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa'da Şubat ayı düzenlenen basın toplantısında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir'in güncel borcunun sıfırlandığını açıkladı.

SGK VE VERGİ BORÇLARI KAPATILDI

Başkan Bozbey, belediye ve bağlı şirketlerin SGK ve vergi borçlarının tamamen kapandığını belirterek, 'Şu an itibariyle belediyenin SGK ve vergi borcu bitmiştir. Şirketler dahil olmak üzere söylüyorum bunu. Bütün şirketler için geçerli. Vergi dairesine de borcumuz kalmadı. Bunun yanında bir o kadar da hizmet ürettik ve borcumuzu azalttık' dedi.

TARİHİ YAPILARDA ZORLUKLAR

Başkan Bozbey, Vakıflar ile yaşanan süreçlere de değinerek, Bursa Mevlevihanesi'nin belediyeden alındığını ve bu taşınmazın 72 yıl boyunca belediye mülkiyetinde kaldığını söyledi. Mevlevihanenin restorasyon ve kültürel faaliyet giderlerinin belediye tarafından karşılandığını aktaran Bozbey, ziyaretçi sayılarının 2024'te 74 bin iken 2025'te 123 bin 686'ya ulaştığını ve 2026 Ocak ayında 9 bin 368 ziyaretçi ağırladığını açıkladı.

Ayrıca Emir Sultan Meydanı'ndaki kafeterya ve toplam 19 taşınmazın da Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden alındığını belirtti.

BÜYÜKŞEHİR VE BUSKİ BORÇ DURUMU

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarında son bir ayda yüzde 2, Nisan 2024'ten bu yana ise yüzde 32'lik düşüş sağlandığını kaydeden Başkan Bozbey, bağlı şirketlerde de benzer bir tablo olduğunu söyledi. Ancak BUSKİ'de, Aralık 2025-Ocak 2026 arasında borçlarda binde 1 civarında değişim görüldüğünü, göreve geldiklerinden bugüne kadar ise yüzde 113 oranında artış olduğunu ifade etti.

Başkan Bozbey, bu artışın kur farkı ve dövizle yapılan ihalelerden kaynaklandığını, bazı projelerin Devlet Su İşleri tarafından yapılması gerektiğini ancak sürecin ilerlemediğini belirtti.

SU YÖNETİMİ VE BUSKİ'NİN ELEKTRİK GİDERLERİ

Başkan Bozbey, BUSKİ'nin aylık elektrik giderinin yaklaşık 110 milyon lira olduğunu söyledi. Derin su kuyularının bir kısmının kapatılmasıyla enerji tasarrufu sağlandığını belirten Bozbey, Çınarcık suyunun devreye alınmasıyla önemli bir rahatlama yaşanacağını aktardı.

Su faturalarındaki artış tartışmalarına değinen Bozbey, yüksek faturaların çoğunlukla katı atık bedelinden kaynaklandığını vurguladı. Şehir merkezinde ve ilçelerde eklenen bu bedellerin faturayı üç kata kadar yükseltebildiğini ifade etti.

BARAJ DOLULUK ORANLARI VE TASARRUF ÇAĞRISI

Bursa'daki baraj doluluk oranlarına da dikkati çeken Başkan Bozbey; Doğancı Barajı'nde yüzde 56, Nilüfer Barajı'nda yüzde 78,52, Çınarcık Barajı'nda yüzde 79,23, Ortalama doluluk oranının ise yüzde 67,3 olduğunu duyurdu. Bozbey, 2024 Şubat sonu doluluk oranının yüzde 92 iken 2025'te yüzde 35, 2026'da ise yüzde 66 seviyesinde olduğunu anımsatarak, vatandaşları su tasarrufuna çağırdı.

ÇINARCIK VE TİRİLYE PROJELERİYLE GELECEĞE HAZIRLIK

Bursa Büyükşehr Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Çınarcık Barajı suyunun kente kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü ve 300 bin metrekap kapasiteli arıtma tesisinin kısa sürede devreye alınacağını açıkladı.

Tirilye'de yürütülecek kapsamlı proje ile içme suyu hatlarının yenileneceğini, kanalizasyon sistemi çözüleceğini, arıtma tesisi kurulacağını ve gri su sistemi uygulanacağını belirten Başkan Bozbey, ayrıca deniz suyunun arıtılması için pilot çalışmalar planlandığını kaydetti.

ALTYAPI SORUNLARI TEK TEK ÇÖZÜLECEK

Geçmişteki altyapı sorunlarına da değinen Başkan Bozbey, Özlüce ve Ovaakça bölgelerindeki kanalizasyon sorunlarının çözümü için ihalelerin tamamlandığını ve çalışmaların başladığını söyledi. Görükle ve çevresindeki sorunların da önümüzdeki dönemde çözüleceğini kaydetti. Başkan Bozbey, toplantıda belediyenin mali disiplinini sürdürdüğünü, su yönetimi projeleri ve altyapı yatırımlarıyla Bursa'yı geleceğe hazırladıklarını vurguladı.