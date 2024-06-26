CW Enerji, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 listesinde üretimden net satışlarda 227. olan sırasını

50 sıra yükseltti.

ANYALYA (İGFA) - CW Enerji, sektör arenasında gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların sonuçlarını almaya devam ediyor.

Firma, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından şirketlerin net satış, ihracat miktarı, brüt katma değer gibi parametrelerin dikkate alınarak değerlendirildiği ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023’ listesinde 177. sırada yer alma başarısı gösterdi.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, listede yer almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kuruldukları günden bu yana sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle yol almaya devam ettiklerini belirten Sarvan, “Ülke ekonomisine katkı sağlama amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız doğrultusunda bir yönüyle şirketlerin röntgenini ortaya koyan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer aldığımız için gurur duyuyoruz. Listede geçen yıl 227. sıradayken bu yıl 177. sıraya yükseldik. Bu büyük bir başarı. Böylesine değerli bir başarıya imza attığımız için mutluyuz. İlerleyen süreçte adım adım yükselişimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Hayata geçirdikleri başarılı çalışmaların sonucunda Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 listesinde yer alma başarısı gösterdiklerini dile getiren Sarvan, bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

VERİMLİLİK ESASLI ÜRÜNLER GELİŞTİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Katma değerli ürünleri ile sektör adına kazanımlar sağlamaya devam edeceklerini belirten Sarvan, “Yaptığımız çalışmaların bu tarz güzel sonuçlarını görmek bizler için gerçekten memnuniyet verici. Üretim ve istihdam kapasitemiz ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz ve Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alma başarısı gösteriyoruz. CW Enerji ailesi olarak daha fazla çalışarak, kendimizi sürekli geliştirecek ve verimlilik esaslı ürünler geliştirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.