Ticaret Bakanlığı, 27 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile esnaf ve sanatkârlara Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde yeni bir düzenleme yapıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, vergi veya sosyal güvenlik prim borcu bulunduğu için mevcut borçsuzluk şartını sağlayamayan esnaf ve sanatkârların da belirli koşullar altında destekli kredilerden yararlanmasının önü açıldı.

Düzenleme öncesinde, vergi ya da SGK prim borcu olup bu borçlarını yapılandırmayan veya taksitlendirmeyen esnaf ve sanatkârlar, Hazine faiz destekli kredi kullanımında aranan borçsuzluk şartını sağlayamadıkları için bu imkândan yararlanamıyordu. Yeni kararla birlikte, bu gruptaki esnafın krediye erişiminin tamamen engellenmesi yerine, farklılaştırılmış Hazine faiz indirim oranları uygulanacak.

FAİZ İNDİRİM ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Bakanlığın açıklamasına göre özel kredi uygulamasında faiz indirim oranları şu şekilde güncellendi:

Genel yatırım ve işletme kredilerinde faiz indirim oranı yüzde 50'den yüzde 40'a düşürüldü. Mevcut cari faiz oranlarına göre yıllık finansman maliyeti yüzde 24 olacak.

Kaybolmaya yüz tutan meslekler, usta girişimci ve genç girişimciler için faiz indirim oranı yüzde 100'den yüzde 80'e çekildi. Buna göre yıllık finansman maliyeti yüzde 8 olacak.

Onaylı proje ve teknik destek programı katılımcılarının faiz indirim oranı yüzde 60'tan yüzde 48'e indirildi. Yıllık finansman maliyeti ise yüzde 20,8 olarak uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı, yeni düzenlemeyle bir yandan esnaf ve sanatkârların finansmana erişiminin sürdürülmesinin, diğer yandan kamuya olan vergi ve SGK prim borçlarının ödenmesinin desteklenmesinin amaçlandığını bildirdi.