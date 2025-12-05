Bursa Büyükşehir Belediyesi, yenilikçi eğitim ve gelişim platformu Bursa Kent Akademisi ile birçok başarı hikayesine ortak oluyor. Kent Akademisi'nde atölye eğitimi alan Özden Çobanoğlu ve Mehmet Kurman, kendi iş yerlerini açarak hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi her yaştan vatandaşa erişilebilir, ücretsiz ve nitelikli eğitim sunarak istihdam edilebilirliği artırmaya ve yeni beceriler kazandırmaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Kent Akademisi'nin atölyelerinde eğitim alan Özden Çobanoğlu ve Mehmet Kurman da kendi iş yerlerini açarak hayallerini gerçekleştirdi. Kurman, deri üzerine çalışmalar gerçekleştirirken; Çobanoğlu ise seramik ürünler alanında el emeği ürünlerini atölyesinde sergiliyor.

İş yeri açma hayaliyle Kent Akademisi'ndeki eğitimlere katıldığını söyleyen Özden Çobanoğlu, 'Eğitimlerin sonunda artık bir seramik atölyem var. Hobimi bir meslek haline getirmiş oldum. Workshoplar yapıyorum, satış yapıyorum, çeşitli mecralarda atölyeler düzenliyorum. Artık hayalini kurduğum bir mesleğim ve iş yerim var. Ev hanımları da Bursa Büyükşehir Belediyesi sayesinde her alanda eğitim alabilir ve sonrasında bunu hayata geçirebilir. Desteklerinden dolayı Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür ediyorum' dedi.

'BENİ MESLEK SAHİBİ YAPTILAR'

Aldığı eğitim sayesinde hayallerine ulaştığını ifade eden Mehmet Kurman, 'El sanatlarına ilgi duyuyorum. Deri ile ilgili eğitimlerimi hızlandırdım ve profesyonel anlamda yapmaya başladım. İşimi severek yapıyorum. Sürekli çalışıyorum ve üretiyorum. Hem kazanıyorum hem de kazandırmaya devam ediyorum. Hayatımın ikinci dönemini yaşıyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Beni bir meslek sahibi yaptılar' diye konuştu.