Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında İŞKUR aracılığıyla 1 milyon 479 bin kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un 2025 yılı faaliyetlerini paylaştı. Bakan Işıkhan, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek istihdam kapasitesini güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Ocak-Aralık 2025 döneminde 1 milyon 479 bin kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildiğini sosyal medya hesabından duyuran Bakan Işıkhan, yıllık verilere yer verdiği açıklamasında, 3,2 milyondan fazla bireysel görüşme ve yaklaşık 900 bin iş yeri ziyareti gerçekleştirildiğini, 2 milyon 435 bin 200 açık iş tespit edilerek işverenlerin eleman ihtiyaçlarının belirlendiğini kaydetti.

2026 yılında da özellikle kadınların, gençlerin ve engelli vatandaşların işgücüne katılımını kolaylaştıracak adımların atılacağını ifade eden Vedat Işıkhan, işsizlikle mücadelede kararlılıklarını sürdüreceklerini vurguladı. Bakan Işıkhan, vatandaşları İŞKUR hizmetlerinden yararlanmaya davet etti.

İşte İŞKUR'un yayımladığı 2025 rakamları...