Adalet Bakanlığı, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere ödenecek ücretleri Resmi Gazete'de yayımlanan tarife ile açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı, Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi ve vekillere ödenecek ücretleri belirledi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tarifenin başlangıcı 1 Ocak 2026 oldu.

Yeni tarifeye göre; soruşturma evresi için 4 bin 27 TL, sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 6 bin 273 TL, asliye ceza mahkemelerinde davalar için 6 bin 904 TL, seri muhakeme usulü için 2.883 TL, ağır ceza mahkemelerinde davalar için 12 bin 387 TL, çocuk mahkemelerinde davalar için 6 bin 904 TL, çocuk ağır ceza davaları için 12 bin 387 TL, icra ceza ve fikrî-sinai haklar ceza mahkemeleri ile infaz hâkimlikleri için 6 bin 904 TL, kanun yolları mahkemelerinde, Bölge Adliye Mahkemelerinde duruşmalı davalar için 12 bin 387 TL, Yargıtay'da duruşmalı davalar için 13 bin 945 TL ödenecek.