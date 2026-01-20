Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşgücü Uyum Programı kapsamında kadın, engelli ve genç iş arayanlara verilen günlük cep harçlıklarının 1 Ocak 2026'dan itibaren yükseltildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşgücü Uyum Programı'ndan yararlanan katılımcılara sağlanan cep harçlıklarının artırıldığını duyurdu.

Program özellikle kadınlar, engelliler ve gençler başta olmak üzere iş arayan vatandaşların işgücü piyasasına geçişini kolaylaştırmayı ve ekonomik destek sağlamayı amaçlıyor.

Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, 1 Ocak 2026 itibarıyla günlük cep harçlığı bin 375 TL'ye yükselirken, 14 gün programa katılım gösteren katılımcılar aylık toplam 19 bin 250 TL ödeme alacak. Bakan Işıkhan, 'İşgücü Uyum Programımız ile vatandaşlarımızın iş hayatına geçişini desteklemeye ve ekonomik güçlerini artırmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.