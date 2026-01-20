TÜİK verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) imalat ürünlerinde yıllık yüzde 32,24, aylık yüzde 1,84 artış gösterdi. Veriler, yurt dışına yönelik üretimde fiyat artışlarının özellikle tüketim ve sermaye mallarında etkisini sürdürdüğünü ortaya koydu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ne (YD-ÜFE) ilişkin son verileri açıkladı. Buna göre YD-ÜFE, imalat ürünlerinde yıllık bazda yüzde 32,24 oranında artış kaydetti.

Sanayinin iki ana sektöründe yıllık değişimler incelendiğinde; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 44,75, imalat sektöründe ise yüzde 32,24 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerinde ara malları yüzde 29,91 artış, dayanıklı tüketim malları yüzde 40,24 artış, dayanıksız tüketim malları yüzde 40,63 artış, enerji yüzde 13,93 artış, sermaye malları ise yüzde 31,02 artış kaydetti.

YD-ÜFE, aylık bazda imalat ürünlerinde yüzde 1,84 arttı. Aynı dönemde sanayinin iki sektöründe aylık değişimler; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,86, imalatta yüzde 1,84 artış olarak kaydedildi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında; ara malları yüzde 2,08 artış, dayanıklı tüketim malları yüzde 2,60 artış, dayanıksız tüketim malları: yüzde 2,84 artış, enerji yüzde 6,33 azalış, sermaye malları ise yüzde 2,17 artış kaydetti.