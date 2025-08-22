TÜİK, Nisan-Haziran aylarına ilişkin 2025 yılı II. Çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri’ni yayımladı. İstihdam endeksi yıllık yüzde 1,9, brüt ücret-maaş endeksi yüzde 44,3, saatlik işgücü maliyeti endeksi yüzde 44,3 artarken, sanayi sektörü istihdam ve çalışılan saatlerde gerileme yaşadı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı II. Çeyrek (Nisan-Haziran) İşgücü Girdi Endeksleri’ni açıkladı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,9 artış gösterdi. Ancak, alt sektörler incelendiğinde sanayi sektöründe yüzde 2,2 azalma, inşaat sektöründe yüzde 6,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,2 artış kaydedildi.

Çeyreklik bazda ise istihdam endeksi yüzde 0,6 arttı; sanayi yüzde 0,7 gerilerken, inşaat yüzde 2,6, ticaret-hizmet yüzde 0,9 yükseldi.

ÇALIŞILAN SAAT VE ÜCRETLERDE ARTIŞ

Çalışılan saat endeksi yıllık bazda yüzde 0,6 artarken, sanayi sektöründe yüzde 3,7 azaldı, inşaatta yüzde 4,4 ve ticaret-hizmette yüzde 2,3 artış gösterdi.

Çeyreklik bazda ise çalışılan saat endeksi yüzde 2,7 geriledi; sanayi yüzde 4,3, inşaat yüzde 2,5, ticaret-hizmet yüzde 1,8 düşüş yaşadı.Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 44,3 artışla dikkat çekerken, sanayi sektöründe yüzde 38,3, inşaatta yüzde 47,7, ticaret-hizmette yüzde 47,8 yükseldi. Çeyreklik bazda ise brüt ücret-maaş endeksi yüzde 10,8 arttı; sanayi yüzde 9,9, inşaat yüzde 12,1, ticaret-hizmet yüzde 11,3 artış gösterdi.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ VE KAZANÇLAR YÜKSELDİ

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 44,3 artarken, sanayi sektöründe yüzde 44,6, inşaatta yüzde 42,8, ticaret-hizmette yüzde 45,2 artış kaydedildi.

Çeyreklik bazda ise bu endeks yüzde 13,9 yükseldi; sanayi yüzde 14,8, inşaat yüzde 14,6, ticaret-hizmet yüzde 13,4 artış gösterdi.Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 43,4, çeyreklik yüzde 13,9 arttı.

Sanayi sektöründe yıllık yüzde 43,6, çeyreklik yüzde 14,9; inşaatta yıllık yüzde 41,5, çeyreklik yüzde 15,0; ticaret-hizmette yıllık yüzde 44,5, çeyreklik yüzde 13,3 artış yaşandı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi ise yıllık yüzde 48,7, çeyreklik yüzde 13,9 yükseldi.

