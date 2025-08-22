Bursa'nın Nilüfer ilçesi Konaklı Mahallesi’nde kavun üreticilerini ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, geçen yıla göre Konaklı’da kavun üretiminin iki kat artmasının sevindirici olduğunu söyledi. Başkan Özdemir, amaçlarının Konaklı’daki 500 üreticinin 500’ünün de kavun üretiminde yer almasını sağlamak olduğunu kaydetti.BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Konaklı Mahallesi’ni ziyaret ederek, kavun üreticileri ile bir araya geldi. Ziyarette Başkan Şadi Özdemir’e Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Resul Tarman, NİLKOOP Başkanı Süleyman Ayyılmaz ve Konaklı Mahalle Muhtarı Hasan Tosun eşlik etti.

Meydanda üreticilerle sohbet edip, taleplerini dinleyen Başkan Şadi Özdemir, içinde bulunulan sezonla ilgili de bilgi aldı. Görüşmelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Şadi Özdemir, geçen yıla göre bu yıl bölgede kavun üretiminin artmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Üretici ve üretim miktarının artması yönünde çabalarının bulunduğunu hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, “Üreticilerin çoğunluğu üretimden vazgeçmiş durumdaydı. Bizim çabalarımız ve insanların da gayretleri ile yeniden bir canlanma var. Geçen yıl 500 üreticiden 50’si kavun ekmişken, bu yıl 500 üreticinin 100’ü kavun ekmiş durumda. Rekolte de aynı oranda arttı. Geçen yılki miktar kadar da yeni üretim eklemiş olduk. Amacımız, Konaklı’daki 500 üreticinin 500’ünün de kavun üretiminde yer almasını sağlamak” diye konuştu.

Girdi maliyetlerinin artmasına karşılık kavun fiyatlarının aynı oranda artmadığını belirten Başkan Şadi Özdemir, üreticinin bu konuda zorlandığını vurguladı. Yeni modeller üzerinde çalıştıklarını anlatan Başkan Şadi Özdemir, “Kantin Nilüfer’i çoğaltacağız. Buralardaki ürünlerin çoğunu orada satacağız. Daha iyi fiyatla köylümüzün üretimlerinin karşılığını almalarını sağlamaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Üreticilere mühendislik, toprak analizi, teknik yardımlar yaptıklarını hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, ihracata yönelik soğuk hava deposu, dondurarak kurutma ve zeytin sıkma sistemi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Kooperatifçiliğin önemini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Kooperatifleşerek, hep birlikte güçlerimizi birleştireceğiz. Ekilmeyen alanlara da gerekirse kooperatifimiz ekecek. O ekilmeyen alanın sahibi de oradan pay alacak. Nilüfer’de tarımla sürdürülebilir bir hayat kurmalıyız ki bu toprakları koruyalım. Kıymetli topraklarımız var. Bu toprakların kıymetini biliyoruz ve gözümüz gibi korumaya devam edeceğiz” dedi.

Bu arada Konaklı Mahalle Muhtarı Hasan Tosun da Nilüfer Belediyesi ve Başkan Şadi Özdemir’in desteği ile kooperatif çalışmalarının hız kazandığını söyledi. Önümüzdeki yıl bu sürecin tamamlanmasını arzu ettiklerini dile getiren Tosun, “Tamamlandığı zaman satış konusunda daha kuvvetli hale geleceğimizi ümit ediyorum” diye konuştu.