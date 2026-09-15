Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (Mardin TSO), Mardinli iş insanlarının Orta Asya pazarlarına açılması ve yeni ticari iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ve beraberindeki heyet, Mardin TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, Meclis Başkanı Sabahattin Evrensel, yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleriyle bir araya geldi.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin TSO'da gerçekleştirilen toplantıda, Mardin ile Kırgızistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırım imkanları ve iş dünyasına yönelik iş birliği fırsatları ele alındı.

Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev'in başkanlığındaki heyette, Ticaret Müsteşarı Akılbek Rakhmanberdi, Büyükelçi Özel Kalemi Saltanat Asanbekova ve Akdeniz Kırgız Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği Başkanı İbrahim Burdur yer aldı.

MARDİN TSO'DA KIRGIZİSTAN BULUŞMASI

Toplantının açılışında konuşan Mardin TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, Mardin'in tarihi, kültürel ve ekonomik potansiyeline dikkat çekerek, kentin uluslararası ticaretteki stratejik konumuna vurgu yaptı.

Mardin'in yalnızca tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, yetiştirdiği bilim insanları ve sahip olduğu ticaret potansiyeliyle de öne çıktığını belirten Çelik, 'Mardin bizim için bir övünç kaynağıdır. Sadece Aziz Sancar değil, bilim adamı ve mucit El Cezeri de bu topraklarda yaşamıştır. 12 bin 500 yıl önce buğdayın evrimleştiği yer bu topraklardır. Mardin, dünya ticaret yollarının kesiştiği noktalardan biridir. Aynı zamanda tüm dinlerin ortak noktasıdır. Bulunduğu konum çok kıymetlidir' dedi.

Mardin'in genç ve dinamik nüfus yapısına da dikkat çeken Çelik, Kırgızistan ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, 'Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip şehirlerinden biridir. Ticari ilişkiler noktasında her türlü desteği ve katkıyı vermeye hazırız' ifadelerini kullandı.

'MARDİN ÇOK GÜZEL BİR ŞEHİR'

Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ise Mardin'i ilk kez ziyaret ettiğini belirterek kentin tarihi ve kültürel dokusundan etkilendiğini söyledi.

Kazakbaev, Mardin'in Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın memleketi olduğunu öğrenmesinin kendisini şaşırttığını belirterek, 'Mardin'i ilk defa ziyaret ettim. Çok güzel bir şehir. Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar'ı duyunca şaşırdım. Gerçekten güzel bir şehir' diye konuştu.

KIRGIZİSTAN'DAKİ YATIRIM FIRSATLARI MARDİNLİ İŞ İNSANLARINA ANLATILDI

Toplantıda, Mardinli iş insanlarının Kırgızistan pazarına yönelik yeni yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirebilmesi amacıyla Kırgızistan'daki yatırım imkanlarına ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Sunumda, Kırgızistan'ın yatırım potansiyeli, yatırımcılara sağlanan teşvikler ve vergi avantajları hakkında bilgi verildi. Büyükelçi Kazakbaev, sunumun ardından Mardin TSO üyelerine Kırgızistan'da yatırım yapmak isteyen iş insanlarına yönelik fırsatları ve iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesine yönelik imkanları anlattı.

Mardin TSO'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmanın, Mardinli iş insanlarının Orta Asya pazarlarına açılması ve Kırgızistan ile yeni ticari bağlantılar kurulması açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.

KARŞILIKLI HEDİYE TAKDİMİ

Programın sonunda Mardin TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik tarafından Büyükelçi Ruslan Kazakbaev'e Mardin Ticaret ve Sanayi Odası logosunun yer aldığı hediye takdim edildi.

Büyükelçi Kazakbaev ise Çelik'e Kırgız halkının geleneksel kıyafetlerinden olan kalpak ile Kırgız kültürüne ait motiflerin yer aldığı keçeden yapılmış duvar süsü hediye etti.

Karşılıklı hediye takdiminin ardından Mardin TSO yönetimi, oda üyeleri ve Kırgızistan heyeti toplu fotoğraf çektirdi.