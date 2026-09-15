Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte velileri güvenli ve bilinçli kırtasiye alışverişi yapmaya çağırdı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul alışverişlerinde güvenli ürün ve güvenilir satış noktası seçiminin önemine dikkat çekti. Bakanlık, çocukların sağlığının korunması ve tüketici haklarının güvence altına alınması için velilere bilinçli alışveriş çağrısı yaptı. Açıklamada, kırtasiye alışverişlerinde güvenilir satış noktalarının tercih edilmesi, ürünlerin üretici veya ithalatçı bilgisi, kullanım talimatı, yaş uyarıları ve gerekli işaretler açısından kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

FİŞ VE BELGE UYARISI

Bakanlık, alışverişlerde belge ve fişlerin mutlaka alınmasını isterken, kaynağı ve bilgileri belli olmayan şüpheli ürünlerden uzak durulması gerektiğini bildirdi. 'Güvenli ürün, bilinçli tüketiciyle buluşur' ifadelerine yer verilen açıklamada, çocukların sağlığı ve tüketicilerin haklarını korumak için denetimlerin kararlılıkla sürdüğü kaydedildi.

???? Güvenli okul alışverişi, bilinçli tercihle başlar.



Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte çocuklarımız için yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemde kırtasiye alışverişlerimizi güvenli ürünlerden ve güvenilir satış noktalarından yana yapmak, çocuklarımızın sağlığını korumak ve: pic.twitter.com/DNRU8v1u0p — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) September 15, 2026