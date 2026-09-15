Bursa'nın Gürsu ilçesinde üçüncü Güneş Enerji Santrali (GES) ile yılda yaklaşık 2,1 milyon kilovatsaat temiz elektrik üretilmesi hedefleniyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'da güneş enerji santrali yatırımlarıyla çevreci projelerini sürdüren Gürsu Belediyesi, ilçedeki üçüncü Güneş Enerji Santrali (GES) projesi için hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşık 50 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje için finansman, Dünya Bankası desteğiyle sağlandı.

Gürsu Belediyesi, proje kapsamında oluşturulan Yenilenebilir Enerji Fonu ile yatırımı temin ederken, yeni tesisin yıllık yaklaşık 2,1 milyon kilovatsaat temiz elektrik üretmesi hedefleniyor.

13 YIL VADELİ FİNANSMAN MODELİ

Türkiye Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (PUMREP/KABYEP) kapsamında yürütülecek yatırım için, 3 yıl geri ödemesiz ve 10 yıl vadeli bir ödeme planı oluşturuldu. Böylece Gürsu'daki GES yatırımlarının sayısı üçe çıkmış olacak.

BAŞKAN IŞIK: '700 HANENİN YILLIK TÜKETİMİNE EŞDEĞER ENERJİ ÜRETECEĞİZ'

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, yeni tesisin ilçeye önemli katkı sağlayacağını belirterek, proje tamamlandığında yaklaşık 700 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer temiz enerji üretileceğini söyledi. İşletmede bulunan GES projelerinden 2025 yılında 7 milyon 250 bin lira gelir elde edildiğini belirten Işık, yeni tesisle birlikte yıllık yaklaşık 1.315 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salımının önlenmesinin hedeflendiğini kaydetti. Işık, bunun 60 bin ağacın yıllık karbon tutumuna eşdeğer olduğunu da ifade etti.

Atılan imzaların ardından başlayacak proje, Ericek Mahallesi sınırları içinde hayata geçirilecek. Gürsu Belediyesi ARGE Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen yatırımın, ekonomik tasarruf sağlamasının yanı sıra belediyenin karbon nötr hedefini de desteklemesi amaçlanıyor. Gürsu Belediyesi'nin yeni GES projesinin, çevresel ve toplumsal etkisi yüksek bir sürdürülebilirlik yatırımı olarak ilçeye katkı sunacağı belirtildi.