Yapay zekâ destekli dijital asistan ParatikAI, işletmelerin 25'ten fazla ödeme çözümüne ilişkin teknik ve operasyonel bilgiye saniyeler içinde ulaşmasına yardımcı oluyor.

İSTANBUL (İGFA) - İşletmelere online ve fiziki kanallardan ödeme alma çözümleri sunan Paratika, e-ticarette ödeme süreçlerinin daha kolay yönetilmesi amacıyla geliştirdiği yapay zekâ destekli dijital asistan ParatikAI'ı kullanıma sundu.

Paratika'nın online ödeme yönetim paneline entegre edilen ParatikAI; yazılım geliştiricilerin, ürün ekiplerinin, operasyon yöneticilerinin ve iş geliştirme ekiplerinin ödeme çözümlerine ilişkin sorularını doğal dilde yanıtlıyor.

ParatikAI, Paratika'nın API ve teknik dokümantasyonunda yer alan bilgilerden yararlanarak kullanıcıları ihtiyaç duydukları bilgiye doğrudan yönlendiriyor. Böylece kapsamlı dokümanlarda araştırma yapmak için harcanan zaman azalırken entegrasyon, ürün kullanımı ve operasyon süreçleri hızlanıyor. Temel sorular için e-posta veya telefon üzerinden destek talebi oluşturma ihtiyacının da azaltılması hedefleniyor.

25'TEN FAZLA ÖDEME MODÜLÜ HAKKINDA HIZLI VE ANLAŞILIR BİLGİ

E-ticaret işletmelerinin ödeme çözümlerini devreye alırken doğru teknik ve operasyonel bilgiye ulaşması zaman alabiliyor. ParatikAI, kullanıcıların sorularını günlük bir dille iletmesine ve anlaşılır yanıtları saniyeler içinde almasına imkân tanıyarak bu süreci kolaylaştırıyor.

Dijital asistan; Sanal POS, Linkle Ödeme, Pazaryeri Çözümü, Tarım Gateway, Doğrudan Borçlandırma Sistemi, Alışveriş Kredisi Entegrasyonu, SoftPOS, kart saklama, tekrarlayan ödemeler ve taksit yönetimi dahil olmak üzere 25'ten fazla ödeme modülü hakkında bilgi sunuyor.

Kullanıcılar; çözümlerin devreye alınma adımları, çalışma prensipleri, kullanım senaryoları ve süreçlerde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında asistana doğrudan soru yöneltebiliyor.

ÖDEME SÜREÇLERİNDE FARKLI EKİPLERİN ORTAK BİLGİ KAYNAĞI

ParatikAI; teknik, ürün, operasyon ve iş geliştirme ekiplerine ödeme çözümlerinin işleyişi ve kullanım alanları konusunda destek veriyor. Ödeme teknolojilerine ilişkin bilgiye kurum genelinde daha hızlı erişilmesi, ekipler arasındaki bilgi akışının güçlenmesine ve operasyonların daha verimli yürütülmesine katkı sağlıyor.

'YAPAY ZEKÂ, DOĞRU BİLGİYE ERİŞİMİ HIZLANDIRIYOR'

Dijital ticarette kullanıcı deneyimini ödeme çözümlerinin tüm kullanım süreci boyunca geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Paratika CEO'su Burak Kutlu, şunları kaydetti:

'Yapay zekânın gerçek değeri, doğru bilgiyi ihtiyaç duyulan anda erişilebilir hâle getirmesinde yatıyor. ParatikAI ile kullanıcılarımızın ödeme çözümlerimize ilişkin teknik ve operasyonel sorularına saniyeler içinde yanıt bulmasını sağlıyoruz. Bu sayede entegrasyon ve kullanım süreçlerini kolaylaştırıyor, ekiplerin daha hızlı karar almasına ve tahsilat operasyonlarını daha etkin yönetmesine katkıda bulunuyoruz. Yapay zekâyı, kullanıcı deneyimini sürekli geliştiren ve işletmelerin verimliliğini destekleyen önemli bir araç olarak görüyoruz.'

Paratika Hakkında:

Paratika Ödeme Hizmetleri A.Ş., T.C. Merkez Bankası faaliyet onaylı bir ödeme kuruluşudur. E-ticaret firmaları dahil uzaktan ödeme alan tüm firmaların tek entegrasyon ile hızlı ve güvenli şekilde tüm bankalara ait Sanal POS'lar üzerinden ödeme almalarını ve 9 kredi kartı taksit programı ile ödeme almalarını sağlar. Bayi Tahsilat Modülü, Pazaryeri modülü, Linkle Ödeme, Fiziki POS, Alışveriş Kredisi vb gibi onlarca ek modül ve güvenli kart saklama hizmetleri ile öne çıkmaktadır.