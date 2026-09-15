Sektörün Ağustos 2026 Kira Raporu'na göre Türkiye genelinde kiralar enflasyonun altında kalırken, İstanbul beş büyük şehir içinde reel kira artışı görülen tek kent oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Kiralık konut piyasasında Türkiye geneli ile İstanbul arasındaki ayrışma ağustos ayında da belirginleşti.

Emlakjet'in Endeksa verileriyle hazırladığı Ağustos 2026 Kira Raporu, Türkiye genelinde kira artışlarının enflasyonun altında kaldığını, İstanbul'da ise kiraların reel olarak da yükseldiğini ortaya koydu. Rapora göre, Türkiye genelinde ortalama konut kira bedeli Ağustos 2026 itibarıyla 28 bin 40 TL oldu. Konut kiraları son bir yılda nominal olarak yüzde 22,3 artarken, enflasyondan arındırıldığında yüzde 7,1 geriledi.

İSTANBUL'DA ORTALAMA KİRA 45 BİN 510 TL

Türkiye genelindeki görünümden ayrışan İstanbul'da ortalama konut kirası 45 bin 510 TL'ye ulaştı. Kentte yıllık nominal kira artışı yüzde 44, reel kira artışı ise yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. İstanbul'daki ortalama kira, Türkiye ortalamasının yüzde 62,3 üzerinde yer aldı. Böylece İstanbul, beş büyük şehir arasında yıllık bazda reel kira artışı kaydedilen tek şehir oldu.

MUĞLA VE ANKARA İSTANBUL'U İZLEDİ

Ağustos 2026 itibarıyla ortalama konut kirasının en yüksek olduğu şehirler sırasıyla şöyle sıralandı:

İstanbul: 45 bin 510 TL

Muğla: 40 bin 940 TL

Ankara: 34 bin 440 TL

İzmir: 33 bin 369 TL

Antalya: 29 bin 306 TL

Bursa: 24 bin 207 TL

Büyük şehirlerde yıllık nominal kira artışı; Ankara'da yüzde 20,5, İzmir'de yüzde 19,3, Antalya'da yüzde 24,1 ve Bursa'da yüzde 17,4 olarak hesaplandı. Reel bazda ise kiralar Ankara'da yüzde 8,5, İzmir'de yüzde 9,4, Antalya'da yüzde 5,7 ve Bursa'da yüzde 10,8 geriledi.

Sektör temsilcilerinden Görkem Öğüt, verilerin özellikle İstanbul'da kiralık konut arzının artırılmasının önemini gösterdiğini belirtti. Öğüt, kiralık sosyal konut projelerinin erişilebilir fiyatlı konuta ulaşım açısından kritik olduğuna dikkat çekerek, İstanbul'daki fiyat artışının arz yetersizliğini net biçimde ortaya koyduğunu söyledi. Öğüt, projelerin şehir, ilçe ve mahalle ölçeğinde güncel verilerle planlanmasının konuta erişilebilirlik ve kira piyasasında denge açısından önemli katkı sağlayacağını ifade etti.