Finansal teknolojilerden müşteri deneyimine, sahtekârlık önlemeden uygulama performansı izlemeye kadar geniş bir alanda yazılım çözümleri sunan ASEE Türkiye, 140 milyon TL'lik Ar-Ge harcamasıyla Türkiye Ar-Ge 500 Araştırması'na üst üste sekizinci kez girdi. Şirket, 2026 yılında Ar-Ge bütçesini 175 milyon TL'nin üzerine çıkarmayı planlıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Bankacılık ve finans başta olmak üzere farklı sektörlere yönelik yazılım ve sistem entegrasyonu çözümleri sunan ASEE Türkiye, Turkishtime tarafından bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Türkiye Ar-Ge 500 Araştırması'nda bir kez daha Türkiye'nin en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirketleri arasında yer aldı. ASEE Türkiye, araştırmanın genel sıralamasında 141'inci oldu.

Türkiye'deki Ar-Ge yatırımlarını ve inovasyon ekosistemini kapsamlı verilerle ortaya koyan araştırmada; şirketlerin Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge çalışanı ve proje sayıları ile patent, marka, tasarım ve faydalı model tescilleri gibi birçok gösterge değerlendiriliyor.

2025 yılı verileri esas alınarak hazırlanan araştırmaya göre ASEE Türkiye, 67 kişilik Ar-Ge kadrosuyla 11 proje yürüttü ve toplam 140 milyon TL Ar-Ge harcaması gerçekleştirdi. Şirket, istikrarlı yatırımlarını sürdürerek 2026 yılı için 175 milyon TL'nin üzerinde Ar-Ge bütçesi planladı.

ASEE Türkiye; bankacılık ve finanstan telekomünikasyon, sigorta, ulaşım, perakende ve hizmet sektörlerine kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren kurumlara yönelik yazılım ve sistem entegrasyonu çözümleri geliştiriyor. Ar-Ge çalışmalarını güvenlik, operasyonel verimlilik, müşteri deneyimi ve kesintisiz hizmet gibi kurumların öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda yürüten şirket, geliştirdiği teknolojilerle iş süreçlerinin dijitalleşmesini ve daha etkin yönetilmesini destekliyor.

Şirketin çözüm portföyünde bütünleşik finansal suçlarla mücadele, operasyonel ve finansal kiralama ile varlık ve gider yönetiminin yanı sıra müşteri deneyimi ve etkileşim analitiği, görüntülü görüşme ve ses teknolojileri, çağrı merkezi çözümleri, uygulama performansı izlenebilirlik çözümleri yer alıyor. ASEE Türkiye bu kapsamda kurumların kritik iş süreçlerini güvenli ve sürdürülebilir biçimde yönetmelerine, müşteri temas noktalarını iyileştirmelerine, sistem performansını anlık olarak takip etmelerine ve iş sürekliliğini güçlendirmelerine katkı sağlıyor.

Ar-Ge çalışmalarından elde ettiği bilgi birikimini yenilikçi ve katma değerli ürünlere dönüştüren ASEE Türkiye, geliştirdiği teknolojilerle müşterilerinin dijital dönüşümüne, operasyonel verimliliğine ve rekabet gücüne katkı sağlıyor. Şirket, önümüzdeki dönemde de değişen müşteri beklentilerine ve sektör ihtiyaçlarına yanıt veren güvenli, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir çözümlere yatırım yapmayı sürdürecek.

ASEE Hakkında

ASEE, 1991 yılında kurulan ve 30000'in üzerinde çalışanı ile 50 ülkede faaliyet gösteren Asseco Group'un bünyesinde 27 ülkede 4000'in üzerinde çalışanı ile yazılım ve hizmet gelirleri bazında faaliyet gösterdiği coğrafyada en büyük bilişim şirketleri arasında yer almaktadır. ASEE Türkiye, 1991 yılına dayanan güçlü tecrübesi ile bankalara, bireysel emeklilik ve sigorta firmalarına, finansal kiralama şirketlerine, telekom operatörlerine, hava yolları firmalarına ve farklı sektörlerin önde gelen şirketlerine kendi markası altındaki yazılımları, distribütörlüğünü yaptığı çözümleri ve entegrasyon hizmetlerini sunmaktadır.