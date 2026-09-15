İpsala'da çeltik hasadı öncesi üreticiler, sektör temsilcileri ve yerel yöneticiler değerlendirme toplantısında buluştu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala'da çeltik hasat sezonunun başlamasıyla birlikte, bölgenin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan İpsala pirinci için değerlendirme toplantısı yapıldı. İpsala Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'İpsala Pirinci Hasat ve Lisanslı Depo Kapasite Artırımı Değerlendirme Toplantısı', üreticileri ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Toplantıya İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, oda ve borsa başkanları, ilgili kurum temsilcileri ve çok sayıda çeltik üreticisi katıldı.

Toplantıda, yaklaşan çeltik hasat dönemi öncesinde saha koşulları, rekolte beklentileri ve üreticilerin talepleri detaylı şekilde değerlendirildi. Üreticilerin karşılaşabileceği sorunlar ve çözüm önerileri de gündeme alındı.

LİSANSLI DEPO KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Bölge tarımı açısından stratejik öneme sahip lisanslı depolara ilişkin mevcut kapasitenin artırılması için planlanan çalışmalar da toplantının önemli başlıkları arasında yer aldı. Lisanslı depoculuk altyapısının güçlendirilmesiyle hem ürünün daha sağlıklı koşullarda muhafaza edilmesi hem de üreticinin pazarlama gücünün artırılmasının hedeflendiği toplantıda, İpsala pirincinin marka değerinin korunması ve üreticinin kazancının artırılması için depolama, pazarlama ve maliyet süreçlerinde kalıcı çözümler üretilmesi gerektiği vurgulandı.

İpsala'da çeltik üretiminin sürdürülebilirliği için lisanslı depo altyapısının hızla güçlendirilmesi gerektiği belirtilirken, toplantının bölge tarımı açısından önemli bir istişare zemini oluşturduğu ifade edildi.