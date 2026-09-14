TÜİK verilerine göre Temmuz ayında tavuk yumurtası üretimi yıllık bazda yüzde 17,2 artarken, tavuk eti üretimi de yüzde 5,5 yükseldi. Aylık bazda da her iki kalemde artış kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretim verilerini açıkladı. Buna göre, tavuk yumurtası üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2, tavuk eti üretimi ise yüzde 5,5 arttı. Kesilen tavuk sayısında da yüzde 1,8'lik artış yaşandı.

YILIN İLK 7 AYINDA DA ARTIŞ SÜRDÜ

Ocak-Temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,4, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,3, tavuk eti üretimi ise yüzde 1,1 artış gösterdi.

Bir önceki ay 232 bin 238 ton olan tavuk eti üretimi, Temmuz ayında yüzde 8,4 artarak 251 bin 861 tona çıktı.

Aynı dönemde tavuk yumurtası üretimi de yükseldi. Haziran ayında 1 milyar 838 milyon 966 bin adet olan üretim, Temmuz'da yüzde 3,5 artışla 1 milyar 904 milyon 42 bin adet olarak gerçekleşti.