Marriott International Türkiye’de Yeni Üst Düzey Atama

Marriott International Türkiye bünyesinde yer alan, Istanbul Marriott Hotel Sisli’nin Genel Müdürlük görevine turizm ve otelcilik sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip Recep Özdemir atandı.

İstanbul’un köklü semti Şişli’nin kalbinde, ayrıcalıklı yeme içme, eğlence ve alışverişe yürüyüş mesafesinde yer alan 5 yıldızlı Istanbul Marriott Hotel Sisli’nin yeni Genel Müdür’ü Recep Özdemir oldu.

Turizm sektöründe 20 yılı aşkın otelcilik tecrübesine sahip Özdemir, Saint Michel Fransız Lisesi ve Bilkent Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü mezunu. Otelcilik kariyerine Conrad Hotel Istanbul’un satış departmanında başladıktan sonra birkaç yıl içinde Grup Satış Direktörlüğü’ne yükselen Recep Özdemir, Crowne Plaza ve Ramada gibi 5 yıldızlı, lüks, zincir otellerde üstlendiği çeşitli liderlik pozisyonlarının ardından 2009 yılında Genel Müdürlük görevine getirildi.

Öğrenmenin ve gelişimin sürekliliğine her zaman inanarak sürdürdüğü liderlik görevlerinin yanı sıra aldığı eğitimler ve katıldığı sertifika programlarıyla da kariyerine yatırım yapmaya devam etti. Hem açılış hem de çoklu otel genel müdürlüğü tecrübelerine sahip başarılı lider ve yönetici Recep Özdemir, 2016 yılında Renaissance Polat Istanbul Hotel’e atanarak, Marriott International Türkiye bünyesine katıldı.

Oteli finansal hedeflerine ulaştırmak için kaliteli ürün ve hizmet ile sürdürülebilir misafir memnuniyeti yaratmayı önemseyen Recep Özdemir Kasım ayı itibariyle Istanbul Marriott Hotel Şişli’nin Genel Müdürü olarak atandı.

Evli ve 2 çocuk babası olan tecrübeli yönetici işten arta kalan zamanlarda ailesiyle vakit geçirmekten büyük keyif alıyor.