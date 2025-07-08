Çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşuunda (STK) çok önemli hizmetleri bulunan, Yağlıdereliler Derneği (1990), Giresun Dernekleri Birliği (2004), Giresun Gençlik Derneği (2006), Giresun Federasyonu (2009), Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (2004) gibi dernek ve federasyonlarda kurucu, Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı (2025), öğrenci hamisi, hemşerimiz Halil Kütük, ilgi odağı olmaya, gençlere sürekli sahip çıkmaya devam ediyor.

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi 2.nci sınıf öğrencisi, not ortalaması 4 üzerinden 3,89 olan, Giresun, Tirebolulu Selenay Civil, Üsküdar Üniversitesi Ebelik bölümü, 2025 mezunu, aynı zamanda hafız olan, Kastamonulu İclal Erdoğan ve kardeşi Muhammed Emin Erdoğan ile makamında Halil Kütük’ü ziyaret

etti.



Bu ziyareti büyük bir heyecan ile karşılayan Halil Kütük, “Gençlerimizi çok seviyorum. Onların en güzel şekilde yetişmeleri için elimden gelen her türlü gayreti gösteriyorum. Şimdiye kadar 2.200 öğrencimizin hayatına dokunduk. Ülkemin çocukları arasında, hiçbir konuda ayrım yapmıyorum. Tek amacım, gençlerimizin, vatan, millet, bayrak, ezan hassasiyetleri ile yetişmeleri, siyasi konularda birbirlerine karşı saygılı bir şekilde yetiştirmeleri, asla vefasız olmamaları, bin yıllık tarihimizden gelen, gelenek ve göreneklerimizi, inançlarımızı yaşamaları ve yaşatmalarıdır. İş hayatına atıldıklarında, özellikle sosyal faaliyetlerde bulunmaları, ihtiyaç sahibi insanlarımıza sahip çıkmalarıdır.

Onun içindir ki; 2006 yılında, ülkemizde ilk defa bir il adına, Giresun Gençlik Derneği, Kalite ve Kariyer Merkezimizi oluşturduk. Kendisini çok iyi yetiştirmiş, önemli noktalarda görev almış yüzlerce gencimizi bir araya getirdik. Üniversiteleri bitiren tüm gençlerimizi derneğimize üye olmaya davet ediyorum.” dedi.