Selçuk Bayraktar serveti büyüdü, buna göre Forbes listesinde ilk 2000'e girdi. Türkiye'de ise 15. sıraya yükseldi.

Selçuk Bayraktar en zenginler listesine girdi! İşte serveti

Dünyanın En Zengin İnsanları listesinde güncellemeye giden Forbes, bu güncellemeyle birlikte Türkiye'den de dikkat çekici isimleri listeye aldı.

Buna göre özellikle Baykar Teknoloji'nin kurucuları Selçuk ve Haluk Bayraktar büyük bir yükseliş kaydetti.

Selçuk Bayraktar Forbes milyarderler listesi'nde yükseliyor

Selçuk Bayraktar, Baykar Teknoloji'deki hissesi sayesinde servetini önemli ölçüde artırarak 1,8 milyar dolara ulaştı. Bu da Türkiye'nin en zengin 15. kişisi konumuna taşıdı.

Haluk Bayraktar ise listede önemli bir yer edinerek, 1,6 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en varlıklı 19. insanı olarak kayıtlara geçti.

Buna göre Selçuk Bayraktar küresel çapta en zengin ilk 2000 kişiden biri olmayı başararak 1870. sıraya kadar ilerledi. Haluk Bayraktar ise 1,6 milyar dolarlık servetiyle 2028. konumda bulunuyor.

Öte yandan Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA'nın ihracatı için Endonezya ile anlaşma yapıldı. Endonezyalı Republikorp ile Baykar, İHA fabrikası için ortak girişim anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında Endonezya 60 set yani toplam 240 adet Bayraktar TB3 ve 9 set yani toplam 36 adet Bayraktar AKINCI TİHA alacağı söyleniyor.

Bayraktar TB3 kısa pistli deniz platformlarına iniş ve kalkış yapabilen bir silahlı insansız hava aracı olarak üretildi. Keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra, yerli akıllı mühimmatlarla silahlı operasyonlar gerçekleştirebiliyor.