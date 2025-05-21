Data Expert tarafından verilen En iyi CFO ödülünü alan Securitas Türkiye CFO’su Hakan Ilgar, “güvenlikte önceliğimiz iş sürekliliği, herhangi bir nedenle bir işletmenin faaliyetlerinin durması, geri dönülemez sonuçlar doğurabilir. Riskleri öngörmek için yapay zekadan yararlanıyoruz dedi.

Securitas Türkiye CFO’su Hakan Ilgar, “En İyi CFO” ödülünün sahibi oldu. Bu kapsamda Ilgar, CFO Summit 2025 kapsamında düzenlenen “Akıllı Çağda Ekonominin Dönüşümü” konulu panele katılarak, Securitas’ın teknoloji ve yapay zeka desteğiyle yaşadığı dönüşümü anlattı.

Yapay zekânın hayatımıza girmesiyle gündeme gelen insan kaynağı ve teknoloji dengesinin önemine dikkat çeken Ilgar, “Güvenlik sektörü gibi insan kaynağının aktif rol aldığı bir sektörde, teknoloji ve yapay zeka dengesini doğru kurmak gerekiyor. Yapay zekânın arkasında bir organizasyon ve insan odağı var. Ana karar alıcı değil, karar alma süreçlerinde insanı destekleyen bir süreç haline gelmesi gerekiyor. Daha önce de belirtildiği gibi yapay zekâ işimizi elimizden almayacak ama yapay zekâyı doğru kullananlar her sektörde bir adım öne çıkacak. Biz Securitas olarak yapay zekâyı insan kaynağımızın yerine değil, onu desteklemek ve doğru karar vermesini sağlamak için kullanıyoruz,” dedi.

Securitas olarak teknoloji tarafındaki öncelikleri arasında veri gizliliği ve siber güvenliğin yer aldığını belirten Hakan Ilgar, “Bu konuda globalde dünyanın en büyük teknoloji şirketleriyle çalışıyoruz. Sürekli gelişen ve öğrenen yapay zekâ ile süreçlerimizi destekliyoruz. Veri gizliliği kadar veri kalitesi de bizim için önemli. Çünkü yapay zekâyı ne kadar kaliteli veriyle beslerseniz, o kadar verim alırsınız,” dedi.

DataExpert iş birliğiyle BMI Business School tarafından yürütülen ve şirketlerin finans fonksiyonunu en üst düzeyde temsil eden finans liderlerinin belirlendiği “En Etkin CFO” listesi açıklandı.Sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu tarafından seçilen, performansları ile dikkat çeken 50 finans liderine ödülleri, 14 Mayıs 2025 tarihinde Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleşen CFO Summit 2025’te verildi.