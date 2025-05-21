DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Gaziantep’te de önemli bir sorun olan, genç işsizliği ve gençlerin suça itilmesi konusunu ele alarak genç işsizliğini azaltacak yatırım ve eğitim politikaları geliştirilmesini istedi.

Gençler bu ekonomik tablonun en ağır mağduru

Kaya, TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmada, gençlerin içinde bulunduğu durumun vahim olduğunu belirterek “İktidarın ekonomi politikalarının gençlerimizi bu duruma sürüklediği de herkesin malumu. Bakın, her şey ortada; enflasyon dizginlenemiyor, işsizlik artıyor, alım gücü giderek azalıyor. Kuru istatistiklerden bahsetmiyorum, sokaklarda gördüklerimizden, vatandaşlarımızın yaşadığı derin çaresizlikten bahsediyorum” dedi. Kaya, bu ekonomik tablonun en ağır mağdurlarının da gençler olduğunu söyledi.

Enflasyon ve ekonomideki bozulma suça itiyor

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Kaya “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçişimizle birlikte milletçe ekonomik istikrar yerine belirsizlik kaygısına, refah yerine yoksulluk bataklığına, umut yerine hayal kırıklığı uçurumuna maalesef itildik” diyerek ekonomik durumdaki bozulma ve yüksek enflasyonla suç oranlarının arttığını söyledi. Konuşmasında Mersin Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyeleri tarafından yazılan bir makaleden ve Devlet Planlama Teşkilatı raporlarından da bilgiler aktaran Kaya, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in "Enflasyon devletleri yıkan bir olaydır, milletler içinden bozan bir olaydır. Enflasyon sadece pahalılık olayı da değildir, ahlakı bozar, borcu olan borcunu ödemez, alacağı olan alacağını alamaz ve hırsızlıktan, soygundan fuhuşa kadar hemen hemen bütün yolları açar. Toplumun içini bozan bir olaydır enflasyon" sözlerini hatırlattı.

Gençlerimizin hayallerini öğüten bir değirmen

Yüksek enflasyon ve adaletsizlikten kaynaklanan çöküşün gençlerimizi derinden etkilediğini belirten Gaziantep Milletvekili Kaya, “Hükûmetin ekonomi politikaları, maalesef, gençlerimizin hayallerini öğüten bir değirmene dönüştü. Zeki, becerikli, meslek sahibi gençlerimiz kendilerine burada bir gelecek göremediklerinden yurt dışına göç ediyor. Bu imkâna sahip olamayan gençlerimizin bir kısmı ne yazık ki, çaresizlik, adaletsizlik ve eşitsizlik sarmalından çıkamayarak maalesef suça sürükleniyor. Bu, bir neslin kaybıdır, bu, Türkiye'nin en büyük kaybıdır.” dedi.

Bir yanda işsiz gençler, öbür yanda personel bulamayan sanayiciler

Konuşmasında, iktidara seslenen Kaya, istihdam yaratacak sanayi ve teknoloji yatırımlarının planlanmasını istedi. Kaya, "start-upları ve yenilikçi girişimleri destekleyin; gençlerimizin yaratıcılığını ekonomiye kazandırın, kazandırın ki gençlerimiz kazansın, ülkemiz kazansın, ekonomimiz kazansın, milletçe kazanalım.” dedi. Eğitim sisteminin de gençlerimizi küresel rekabete hazırlayacak becerilerle donatacak hâle getirilmesini isteyen Kaya, “Meslek liseleri ve üniversiteleri iş dünyasıyla entegre edin, edin ki bir yanda işsiz, mezun milyonlar, öbür yanda personel bulamayan sanayiciler, KOBİ'ler olmasın. Gençlerimizi suçun, umutsuzluğun ve göçün pençesine terk etmeyin, kaynaklarımızı gençlerimiz için kullanın. Ülkemiz gençlerin zekâsına, enerjisine ve hayallerine muhtaçtır” şeklinde konuştu.