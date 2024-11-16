İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi ev sahipliğinde, İBB Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki İSPER koordinasyonu, İBB Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü ve İBB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleşen 3. İstanbul Kariyer Fuarı, gençlerle işverenleri bir araya getirerek istihdam sorununa çözüm odaklı yaklaşımlar sundu.

1547 özel sektör işveren markası ile iş ve staj imkânlarının yanı sıra, iki gün boyunca süren fuar programında ilham veren konuşmacılarla keyifli oturumlar, eğlenceli aktiviteler, Bölgesel İstihdam Ofisi, Enstitü İstanbul İSMEK eğitmenleri ve daha pek çok eğitmenin verdiği seminerler binlerce gencin kariyer ufkuna katkı sağlandı. Bölgesel İstihdam Ofisi mülakat alanında 157 firmanın binlerce ilanına 25 bin 700 katılımcı başvuruda bulundu.

Fuar alanında ise gençler, firmaları tanıma, iş ve staj fırsatları hakkında bilgi edinme ve özgeçmişlerini paylaşarak işveren markalarla bire bir iletişime geçme fırsatı buldular. Üç yıldır İstanbul’da nitelikli genç işgücünü alanında lider özel sektör firmalarıyla buluşturarak istihdama katkı sağlayan fuar ile bugüne kadar 50 bin kişi ağırlandı.

TÜRKİYE’NİN EN SEVİLEN İSİMLERİ İSTANBUL KARİYER FUARI’NDAYDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan program, Radyo Programcısı Geveze’nin sunumu ve moderatörlüğünde gerçekleşti. Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Yönetim Danışmanı ve Yazar İdil Türkmenoğlu, Teknoloji ve Sürdürülebilirlik İletişimcisi Dr. Sertaç Doğanay, Teknoloji Yazarı ve Trend Avcısı M. Serdar Kuzuloğlu, girişimci kadınlardan DG Doğru Geri Kazanım Kurucusu Nagihan Yılmaz, AnatolianCraft Kurucusu Bilge Can ve Usersdot Kurucusu Şevin Ballıktaş, Networking Eğitmeni Erdal Uzunoğlu ve Yazar, Eğitmen ve Konuşmacı Hülya Mutlu gibi alanında önde gelen isimlerin katılımıyla ana sahnede ziyaretçilerle buluştu.

İki gün boyunca tüm oturumların gençlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen fuar programında networking’den kariyer planlamasına, gençlerin gelecekten beklentilerinden ekonomiyle ilgili soru işaretlerine, iş arama süreçlerinde yaşanan psikolojik buhranlardan kişisel mücadeleye kadar her biri ufuk açan ve umut aşılayan konulara yer verildi. Program sonunda Metro Müzisyenleri’nin icra ettiği birbirinden güzel sahne performanslarıyla keyifli bir fuar kapanışı gerçekleşti.