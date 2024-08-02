Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da İsrail tarafından katledilmesi dünya çapında çok büyük ses getirdi. Saldırının Orta Doğu'da oldukça gergin olan ilişkilere vereceği zarar düşünülürken bu konuda İran'ın ve İsrail karşısındaki aktörlerin atacağı adımlar da merak konusu.Oğuzhan Osman BİLGİN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - 7 Ekim'den bu yana Filistin'de katliamlarına devam eden İsrail, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'yi de katlederek barış ve müzakere kapısını ardına kadar kapatmış oldu.

Katliamın İran'da gerçekleşmesi de ayrıca önem taşıyor. İran'ın son dönemde İsrail tarafından doğrudan hedef alınması bölgedeki imajına ve caydırıcılığına çok net zararlar verdi.

Bu durumda akıllara İran'ın vereceği yanıtın her zamankinden daha sert olabileceği sorusunu getiriyor.

İran'ın ve İran'a yakın aktörlerin Haniye suikastına dair atacağı olası adımları Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. İsmail Şahin Herkes Duysun için yorumladı.

ORTA DOĞU'DA GERİLİM DAHA DA ARTABİLİR

Hizbullah ve Hamas'tan gelen ilk sinyallerin bölgedeki gerilimi daha da artırabilecek şekilde okunabileceğini ifade eden Prof. Dr. İsmail Şahin, "Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah, İsrail ve müttefiklerine karşı sert bir yanıt vereceklerini duyurdu. Hamas’ın silahlı kanadı da Haniye’nin öldürülmesinin savaşı daha da şiddetlendireceğini açıkladı.

Bu açıklamalar, bölgedeki gerilimin artacağı endişesini güçlendiriyor." dedi.

İRAN'IN VERECEĞİ YANIT TÜM DÜNYAYI ETKİLEYEBİLİR

İran'ın yeni lideri Mesud Pezeşkiyan'ın görevinin ilk günlerinde önemli bir test ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Prof. Dr. İsmail Şahin, "İran, suikastın arkasında İsrail’in olduğundan emin. İran’a göre İsrail, içeride reformist, dışarıdaysa iyi komşuluk ilişkilerini, diplomasiyi ve bölgede barış ve istikrarı savunan Türk asıllı Mesud Pezeşkiyan’ın cumhurbaşkanı seçilmesinden oldukça rahatsız.

Yeni hükümetin ilk gününe gölge düşüren suikastın ardından İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani, “uygun gördüğümüz zaman ve şekilde cevap vereceğiz” şeklinde bir açıklama yaptı.

Maalesef bu gelişmeler, sadece Orta Doğu’yu değil, tüm dünyayı etkileyebilir. Gerilimin yayılması, uluslararası ilişkileri ve güvenlik politikalarını da etkileyebilir. Suikastlar ve ardından gelen tepkiler, bölgedeki çatışmaların daha da büyümesine yol açabilir." dedi.