Edirne İpsala'da doğalgaz yatırımlarının 2026 programına Turpçular, Sarpdere, Aliçopehlivan ve Paşaköy köyleri de eklenerek genişletildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala’da doğalgaz yatırımları köyler için de hayata geçiriliyor.

İpsala merkez ve beldelerde başlayan doğalgaz hizmetinin ardından, Turpçular, Sarpdere, Aliçopehlivan ve Paşaköy köyleri de 2026 yatırım programına alındı.

Aliçopehlivan Köyü Muhtarı Çağlar Turgay, “Köylerimize doğalgazın gelmesi bizler için büyük bir mutluluk. Bu hizmette emeği geçen başta Edirne Valimiz Yunus Sezer ve İpsala Kaymakamımız Ömer Sevgili olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederim” dedi.