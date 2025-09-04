Edirne İpsala merkez ve köylerinde yıllardır yaşanan elektrik kesintisi sorununa kalıcı çözüm getirecek yatırım için ilk adım atıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Kumdere Köyü yolu üzerinde yapılacak 154 kV Trafo Merkezi’nin temel kazısı gerçekleştirildi.

Temel atma törenine İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili de katıldı. Kaymakam Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Yapılan açıklamada, yatırımın tamamlanmasıyla birlikte İpsala merkez ve tüm köylerinde sık sık yaşanan elektrik kesintilerinin sona ereceği vurgulandı. Projenin önümüzdeki yılın sonuna doğru tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.

Bölge halkı, uzun süredir talep ettikleri bu yatırımın başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, çalışmanın İpsala’nın ekonomik ve sosyal yaşamına da olumlu katkı sağlayacağı ifade edildi.