Konya Ticaret Odası, inşaat ve yapı malzemeleri sektörünün dış pazarlara açılmasını ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasını hedefleyen UR-GE projesi hazırladı.

KONYA (İGFA) - Konya Ticaret Odası (KTO), üyelerinin ihracat kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürüyor. Bu kapsamda hazırlanan İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi ile firmaların dış ticaret yetkinliklerinin artırılması, yeni pazarlara ulaşması ve sektör içindeki iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, 20 firmanın katılımıyla yürütülmesi planlanan projeye ilişkin değerlendirmesinde, eğitim, danışmanlık ve uluslararası pazarlara yönelik çalışmalarla üyelerin ihracat süreçlerinin destekleneceğini söyledi.

'ÜRETİM GÜCÜMÜZÜ İHRACATA DAHA FAZLA YANSITMAK İSTİYORUZ'

Konya'nın inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe geniş bir üretim yelpazesine sahip olduğunu belirten Öztürk, yapı kimyasalları, prefabrik yapı elemanları, beton ürünleri, metal yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri gibi birçok alanda önemli bir birikim bulunduğunu ifade etti. Öztürk, KTO olarak bu potansiyelin ihracata daha fazla yansımasını hedeflediklerini belirterek, projeyle ihracata henüz başlamamış firmaların dış pazarlara açılmasının, ihracat yapan firmaların ise pazarlarını çeşitlendirmesinin amaçlandığını kaydetti.

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Proje hazırlıkları kapsamında firmaların özellikle hedef pazar belirleme, uluslararası pazarlama, müşteri bulma, fiyatlandırma ve kurumsal kapasite konularında desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edildi. Bu doğrultuda eğitim ve danışmanlık faaliyetleri planladıklarını belirten Öztürk, firmaların kendi ürün ve kapasitelerine uygun hedef pazar stratejisi oluşturmasına katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

İnşaat sektörünün birbirini tamamlayan çok sayıda üretim alanından oluştuğunu vurgulayan Öztürk, firmalar arasındaki iş birliğinin yurt dışındaki ticari fırsatları değerlendirmede önemli avantaj sağlayacağını ifade etti.

Proje sonunda katılımcıların yeni ülkelere ihracat yapabilecek bilgiye, organizasyon yapısına ve ticari bağlantılara ulaşmasının hedeflendiğini dile getiren Öztürk, Konya'nın ihracatını büyütmek için çalışmaların süreceğini söyledi.