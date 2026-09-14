Türkiye Hazır Beton Birliği'nin Ağustos 2026 raporuna göre, inşaat sektöründe zayıf görünüm sürerken güven ve beklenti endeksleri de düşük seviyelerde seyretti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile inşaat sektörü ve bağlantılı imalat ile hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koydu. İnşaat sektörünün temel girdilerinden biri olan hazır beton üzerinden yapılan değerlendirme, sektörün büyüme hızına ilişkin öncü gösterge olarak kabul ediliyor.

Hazır Beton Endeksi 2026 Ağustos Ayı Raporu'na göre, endeksler yılın önemli bir bölümünde 100,00 eşik değerinin altında seyretti. Temmuz ve ağustos ayı verileri birlikte değerlendirildiğinde, sektörün genel görünümünde zayıf seyrin korunduğu, göstergelerin yatay ve dengeli hareket ettiği görüldü.

GÜVEN VE FAALİYET ENDEKSLERİ ZAYIF SEYRETTİ

Raporda, Güven Endeksi'nin dönem boyunca eşik değerin altında en düşük seviyelerde kaldığı, ağustos ayında da benzer seyrini sürdürdüğü belirtildi. Bu durum, sektörde güven ortamının henüz güçlü bir seviyeye ulaşmadığını gösterdi. Faaliyet Endeksi de ağustos ayında 100,00 seviyesinin altında kaldı. Endeksin bu görünümü, sektörde faaliyet ivmesinin zayıf olduğunu ortaya koyarken, 100,00 seviyesine yakın durması ise derin bir daralmadan ziyade sınırlı bir yavaşlamaya işaret etti.

Beklenti Endeksi ise ağustosta sektör temsilcilerinin önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerinde belirsizliğin sürdüğünü gösterdi. Endeksin eşik değerin altında kalması, geleceğe yönelik beklentilerdeki zayıf seyrin devam ettiğine işaret etti.

YILLIK BAZDA TÜM ENDEKSLER GERİLEDİ

Ağustos ayındaki yıllık değişimlere bakıldığında, tüm endekslerin negatif bölgede yer aldığı görüldü. En belirgin gerileme, yüzde 1,1 ile Beklenti Endeksi'nde yaşandı. Güven Endeksi ile bileşik Hazır Beton Endeksi yüzde 0,8, Faaliyet Endeksi ise yüzde 0,5 düştü. Temmuz ayında yüzde 1,5 gerileyen Faaliyet Endeksi'ndeki düşüş hızının ağustosta azalması, iş hacminde sınırlı bir dengelenmeye işaret etse de beklentilerdeki zayıf görünüm sürdü.

THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, hazır beton endeksinin ağustos ayında da eşik değerin altında yatay seyrini koruduğunu belirterek, 'Hazır betonda tüm endeksler yıllık bazda gerilerken sektörde daralma baskısı sürmekte ve güçlü bir toparlanma için piyasa aktörlerinin temkinli bekleyişi devam etmektedir.' dedi. Işık, inşaat sektöründeki faaliyeti ve yatırım iştahını sınırlayan en önemli unsurun yüksek borçlanma maliyetleri ve krediye erişimdeki sıkı finansal koşullar olduğunu vurguladı.

THBB Başkanı, TCMB'nin dezenflasyon sürecine bağlı kısıtlayıcı para politikası duruşunun ve politika faizini yüksek seviyelerde tutmasının, konut ve ticari gayrimenkul projeleri için uygun maliyetli finansmana erişimi zorlaştırdığını söyledi. Faiz seviyelerinde anlamlı bir gerileme yaşanmadığı sürece sektörde reel hareketliliğin ve özel sektör kaynaklı yeni projelerin sınırlı kalacağını belirten Işık, önümüzdeki dönemde faiz indirimi ve finansal koşullardaki gevşemenin sektör açısından kritik olacağını ifade etti.

ORTA VADEDE KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEĞİ

Işık, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da afetlere dirençli yapıların oluşturulması, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması ve konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik politikaların sürdürülmesinin sektör açısından destekleyici bir çerçeve sunduğunu da kaydetti. İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasının 31 Aralık 2027'ye kadar uzatılmasının da kentsel dönüşüm kaynaklı inşaat faaliyetleri açısından olumlu bir gelişme olduğu belirtildi.