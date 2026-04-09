Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Genel Meclisi'nin yeni dönem komisyon seçimleri tamamlandı. İpsala'nın tecrübeli isimleri İsmail Aliş ve Cevdet Kurt, altyapıdan sosyal hizmetlere, spordan dış ilişkilere kadar toplam 6 farklı ihtisas komisyonuna seçilerek İpsala ve Edirne için mesaiye başladı.

Edirne İl Genel Meclisi'nin Nisan ayı olağan toplantıları kapsamında yapılan ihtisas komisyonu seçimlerinde, görev dağılımı belli oldu.

İpsala'yı mecliste temsil eden CHP'li üyeler İsmail Aliş ve Cevdet Kurt, uzmanlık alanlarına göre stratejik komisyonlarda görevlendirildi. Her iki üye de bu görevleri 3 yıl boyunca sürdürecek.

İSMAİL ALİŞ: ALTYAPI VE DIŞ İLİŞKİLERİN MERKEZİNDE

İsmail Aliş, Edirne'nin temel sorunlarını ve uluslararası projelerini kapsayan; Su, Kanalizasyon ve Katı Atık Hizmetleri Komisyonu, Araştırma ve İnceleme Komisyonu ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu'nda görev yapacak:

CEVDET KURT: SOSYAL VE STRATEJİK HİZMETLERDE GÖREV ALDI

Cevdet Kurt ise toplumsal dayanışma ve gençliğe yönelik projelerin mutfağında yer alacak.

Kurt'un görev alacağı komisyonlar ise şöyle: Gençlik ve Spor Komisyonu, Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu ve Şehitlikler ve Şehit Ailelerini Koruma Komisyonu

Her iki meclis üyesinin de özellikle İpsala'nın altyapı sorunları ve gençlik projeleri noktasında mecliste güçlü bir ses olması bekleniyor.